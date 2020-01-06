台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

台灣與日本一樣，有晚婚、晚生的趨勢，接受人工生殖治療的夫妻增加，2017年成功產下嬰兒有9590人，近七成五為單胎，兩成五是雙胎；近十年每年都有約3000多對雙胞胎出生。從醫療補助、育嬰假、外籍幫傭到公幼入學，國內多胞胎家庭也感嘆育兒缺乏社會支持，主要照顧者負擔過重，將造成社會安全網的破口。

台灣少子女化現象明顯，依內政部人口統計，歷年出生嬰兒數急遽下降，然而雙胞胎的出生比率年年上升，從2000年的2.37%增加到2018年的3.67%。其中三胞胎以上誕生的嬰兒在2000年時曾達一年400餘人，但多胞胎懷孕風險高，近四年人工生殖的子法修改，才降到一年百名以下。

台北市雙胞胎協會兩年前多前就曾在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，盼衛福部、勞動部、教育部等能傾聽他們的心聲。訴求包括健保僅補助34歲以上的孕婦補助羊膜穿刺檢查，未針對非高齡的多胞胎孕婦給予羊膜穿刺健保補助；雙胞家庭聘幫傭「資格點數永遠少一點」、抽公幼不能共籤，家長被迫分開接送。

衛福部社家署表示，雙胞胎妊娠經醫師專業判斷為高危險妊娠，依健保支付標準，包括高危險妊娠住院診察費及高危險妊娠胎兒生理評估等診療項目，都有提供醫療服務健保給付。社家署說，確實有保母聽說要照顧雙（多胞胎）也覺得辛苦不願接案，已請各地方的居家托育服務中心協助優先媒合同一名保母照顧，或聯合托育保母照顧。家長也可在社家署「托育人員登記管理資訊系統」查詢註記願意收托雙（多）胞胎的保母。