迎戰「超高齡社會」新光金辦論壇談銀髮議題

台灣已成為高齡社會，並即將迎接超高齡社會。據衛福部統計，2018年3月底台灣老年人口比例正式超過14％，成為「高齡社會」，預計2026年就會超過20％，與日本、南韓、新加坡及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。

面對高齡社會可能面臨的挑戰，部分企業與媒體從中找機會。如新光集團即打造「新板傑仕堡」，規畫全齡生活圈區；聯合報也因應高齡化浪潮及退休需求，推出「橘世代專刊」，盼能協助50歲以上的熟齡族，實現夢想和規畫退休生活。

新光集團今舉行「活力新光、樂齡未來-2020年新光金控經理人會議」論壇，逾700位經理人與會，並邀請衛福部次長薛瑞元、新北市長侯友宜、新北衛生局長陳潤秋、北榮高齡醫學中心主任陳亮恭、資誠會計副總蔡晏潭、聯合報健康事業部營運長洪淑惠等專家與會，討論台灣面對高齡社會後的各項可能。

新光金控董事長吳東進表示，新光集團長期關注銀髮議題，整合集團子企業各項資源，在板橋油庫口地區打造全齡生活園區-新板傑仕堡，近五年內更遍地開花，累積舉辦1600場關懷陪伴長者等活動。

吳東進說，新板傑仕堡是針對65-85歲的健康樂齡宅，引進高檔月子中心璽悅、養生食療銀廚餐廳外，更針對不同族群，設計JX健身俱樂部、水療池、岩盤浴、瑜珈教室、陶藝教室、茶道教室等多樣化的休閒活動，更擁有配備史坦威名琴的專業音樂廳。社區並將與新光醫院健康管理中心合作，提供「準金卡會員」健康照護，隨時為住戶管理健康，滿足國人對退休後高生活品質的需求，打造國內健康樂齡宅的成功典範。

侯友宜致詞時則表示，感謝新光吳董事長跟所有新光好朋友來板橋走走、認識新北市400萬位鄉親，他也打趣感謝吳董事長眼光精準，從北市「跨區」來到新北，蓋了涵蓋食衣住行育樂的樂齡宅。