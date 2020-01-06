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又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

把握今明兩天好天氣，周三就要變天。中央氣象局說，周三起東北季風增強，影響到周五。這波冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級，中部以北空曠地區低溫下探11度，迎風面有局部短暫雨，到了下周日還會有下一波夾帶更多水氣的東北季風報到。

氣象預報員林定宜說，今天天氣穩定，各地屬於多雲到晴天氣型態，僅花東一帶有零星短暫雨，水氣較少。西半部留意日夜溫差大，尤其是中南部民眾，早出晚歸需特別添加衣物。

氣溫部分，林定宜說今天清晨受到輻射冷卻影響，感受偏涼，明天天氣型態與今天類似，低溫北部16度，中部16度，南部18度，東部19度。高溫北部25度，中部25度，南部27度，東部25度。

林定宜提醒，今明西部沿海地區和金馬地區要留意局部霧，能見度影響之下航班可能會更改。

林定宜說，到了周三東北季風增強，該波冷空氣屬東北季風或是大陸冷氣團，不過因為水氣較少，偏乾，僅迎風面北部和東半度要留意局部短暫雨，屬地形性降雨，中南部則是多雲到晴。因為這波冷空氣水氣不多，3000公尺以上高山應不會降雪。

林定宜說，該波冷空氣到周五清晨都是影響範圍，最冷時間點落在周三和周四，北台灣整天不會超過20度，氣溫落在14到18度，中部14到24度，南部16到27度，東部16到23度，中部以北空曠地區低溫下探11到12度。

林定宜說，周六選舉日還算溫暖舒適，到了下周日再迎新一波東北季風。該波冷空氣水氣較多，降雨範圍擴大為北部、東半部和中南部山區，目前是局部短暫雨，但影響程度和等級還有待觀察。

中央氣象局說，周三將有東北季風或是大陸冷氣團報到。聯合報系資料照
中央氣象局說，周三將有東北季風或是大陸冷氣團報到。聯合報系資料照
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冷氣團低溫

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