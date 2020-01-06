好天氣投票完…吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，今天清晨氣溫略升；周三起北台灣轉乾冷，可能達大陸冷氣團的冷空氣將影響到周五清晨。在周六氣溫明顯回升的空檔後，下周日又轉濕冷。

吳德榮說，最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大。不過西半部空氣品質不佳，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

他指出，周三有一波鋒面（下滑鋒katafront）、水氣不多、結構鬆散；從北方掠過，僅使迎風面雲量略增、降雨很不明顯。而鋒後低層又強又乾的冷空氣南下，北台灣氣溫遽降，影響至周五清晨。吳德榮說，周三晚、周四清晨北台灣平地最低溫約可降至11、12度，台北市平地最低溫約在12至14度之間，莫輕忽氣溫劇烈變化、要注意保暖。背風面受到的影響雖較小，但氣溫亦會下降。

吳德榮表示，周五白天起冷空氣減弱、氣溫回升。總統、立委選舉投票日的周六，氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼、容易起霧，日夜溫差大。下周日另一波冷空氣南下，氣溫驟降，又有明顯降雨。

中央氣象局說，今天全台各地仍為溫和穩定、多雲到晴的天氣型態為主，僅東半部雲量稍多並伴隨一些零星降雨。白天各地高溫約25至27度，感受偏暖，夜晚至清晨地區夜晚低溫約16至18度，水氣偏少。不過降溫快速且幅度明顯，不排除輻射冷卻現象再度出現，西半部地區越晚感受更加涼冷。局部地區不排除出現14、15度的低溫。