防武漢不明肺炎 擴大通報採檢

衛福部長陳時中（右二）昨指示，面對大陸不明肺炎「料敵從寬、禦敵從嚴」，並強化實驗室診斷量能、加強通報及檢驗等各項應變措施。 圖／疾管署提供 分享 facebook

中國大陸武漢不明肺炎疫情延燒，為避免輕症個案成為漏網之魚，衛福部疾管署昨天宣布擴大通報及採檢條件，凡十四日內曾到武漢地區且有發燒及上呼吸道症狀者，即使未出現肺炎症狀也須通報，就醫採檢，檢驗項目包括六種冠狀病毒、流感等，共廿六種病毒。

衛福部疾管署昨舉行「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，邀全台六區正副指揮官及處理過ＳＡＲＳ疫情的國衛院名譽研究員蘇益仁等十七位專家，共同討論疫情相關處置。衛福部長陳時中會中指示，強化實驗室診斷量能、加強通報及檢驗等各項應變措施，要求「料敵從寬、禦敵從嚴」。

疾管署急性組組長楊靖慧說，原先通報及採檢條件為病人出現嚴重肺炎，且發病前十日內曾有武漢地區旅遊史；或病人出現發燒及呼吸道症狀，且曾去過武漢的華南海鮮批發市場。歷經兩個多小時討論，擴大為只要十四日內曾去過武漢地區，出現發燒及呼吸道症狀者，醫師便須通報採檢。

楊靖慧說，疑似病例就醫採檢時，至少會做廿六種病原菌檢驗，包括ＳＡＲＳ等，若其中有陽性或許能解釋發燒或肺炎的原因，若全數為陰性，感染不明原因肺炎可能性相對增加。台大小兒感染科主治醫師李秉穎說，檢驗結果在廿六項病毒範圍內，也不能排除與不明肺炎混合感染的可能，民眾需加強自主健康管理。

疾管署副署長莊人祥說，自針對武漢入境航班啟動登機檢疫，迄今執行八航班，檢疫七四七名旅客及機組員，其中有八例症狀輕微者，評估後排除不明肺炎。

莊人祥說，疾管署將持續監控疫情並加強防疫措施，包括登機檢疫，並將加強院內感控措施。現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，民眾商務或旅遊往返頻繁，曾到過武漢民眾，十四天內若出現發燒、頭痛、身體痠痛等不適症狀，可打防疫專線一九二二，並請告知醫師相關旅遊史，以便快速診斷治療。