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病主法上路周年 簽署容易落實難

2020-01-05 21:43聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

「病人自主權利法」去年一月六日上路，實施即將屆滿一周年，仍充滿挑戰。包括宣傳太少、諮商費千元起跳，讓想簽署的人卻步；臨床上則面臨執行細節不明確以及如何面對家屬等。

催生病主法的前立法委員楊玉欣表示，病主法賦予民眾事先預立醫療決定，當被判定為生命末期、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人、失智程度極嚴重無法自理者，以及其他經公告的疾病，因痛苦難以忍受無其他合適解決方法等五項條件時，可選擇不施加維持生命治療與人工營養及流體餵養。

施行將滿一周年，楊玉欣認為，推行上仍待加強，目前仍有許多人不知有病主法，且諮商費從新台幣兩千元至三千五百元不等，對於想要簽署預立醫療決定書的民眾來說是一個門檻。

台大緩和安寧病房主任姚建安則表示，諮商費不是病主法推行上的挑戰，臨床上包括執行細節不明確以及如何面對家屬等才是最大的難題。以台大醫院為例，雖然已有約500多位病人簽署「預立醫療決定」，但截至目前執行人數掛零。

姚建安便舉例，一名末期病人已簽署拒絕「維持生命治療、人工營養及流體餵養」的醫療照護選項，並由兩名醫師確診為末期可執行病人自主法。但病主法規定，仍需執行兩次緩和醫療照會才可執行。這時醫療團隊面臨，照會對象除了病人，是否還需要找家屬一起談？兩次照會需間隔多久，細則上都沒有明確規範。

北市聯醫社區安寧發展中心孫文榮表示，北市聯醫簽署「預立醫療決定」約兩千人，走到可執行病主法的大多為癌症末期病人，但癌末病人不僅適用「病主法」，也適用「安寧緩和條例」，而安寧緩和條例不需再經過兩次緩和醫療照會，程序上較病主法簡單，因此最後都選擇執行安寧緩和條例而非病主法。

他認為，病主法另外適用的不可逆轉昏迷狀況、植物人等，在照會細節上確實需要更細緻的討論。

孫文榮也表示，當越來越多人想要簽署，諮商和最後要執行時的判定是否都要送到特定醫院，還是地區醫院、診所醫師也有相關知能可執行，基層的參與力也是一大挑戰。

另外，面對家屬的不捨，也是臨床難題。台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常佑康表示，「法律不能取代溝通」，若家屬推翻病人意願，對醫師來說便很難繼續執行。孫文榮表示，雖然諮商程序規定二親等家屬至少要有一人參與，但執行時，其他家屬也會有不同意見，造成醫師兩難。

楊玉欣認為，病主法雖然已上路一周年，未來在諮商層面可做得更深刻，且對於醫師的充權、觀念溝通上也還有待加強，讓醫療最後一段路的品質能夠更加提升。

衛福部醫事司長石崇良則表示，法律上的問題應該不大，執行方式和安寧緩和的差異不多，照會間隔也依據醫師專業考量。目前最重要的還是提升醫事人員職能教育，計畫未來將老人教育和安寧照護加入兩年畢業後一般醫學訓練。

根據病主法，民眾預立醫療決定必須先諮商，再簽署預立醫療決定書。 本報資料照片
根據病主法，民眾預立醫療決定必須先諮商，再簽署預立醫療決定書。 本報資料照片
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病主法上路，臨床醫師認為落實困難。 本報資料照片
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病主法醫師

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