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北捷環狀線履勘演練凸槌 通車日期未定案

2020-01-05 20:05聯合報 記者吳姿賢／即時報導

交通部今天完成台北捷運環狀線第一階段履勘作業，但模擬尖峰時刻行控電腦當機卻「凸槌」，救援列車無法推動前方故障列車。最後交通部列出21項須改善事項，其中有6項是營運前須改善，將由台北市改善並報交通部後，才能決定通車日期。

交通部表示，履勘小組今天共提出21項須改善事項，其中6項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及6項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，將由台北市政府確認完成改善並報交通部核准後，再由台北市政府與新北市政府會商決定通車日期。

「一般注意改善事項」則由台北市政府自行辦理改善及追蹤列管，「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，今天履勘模擬演練為尖峰時段14部列車線上運轉，行控電腦發生當機，熱備援系統自動切換後，列車離開景安站發生牽引動力故障，進行救援列車8車聯結及旅客疏散。

交通部說，模擬演練電腦當機系統切換順利完成，但進行列車8車聯結時，雖完成列車聯結，但救援列車無法推動前方故障列車，台北捷運公司即依標準作業程序啟動同軌列車救援作業。後續8車聯結卻推不動原因應全面檢視，已列入「營運前須改善事項」，請台北市政府捷運局改善。

本次履勘範圍為台北捷運環狀線第一階段大坪林站至新北產業園區站，全線長約15.4公里，共14座車站（1座地下車站、13座高架車站）及1座機廠。

台北捷運環狀線履勘模擬演練。圖／交通部提供
台北捷運環狀線履勘模擬演練。圖／交通部提供
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列車捷運環狀線

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