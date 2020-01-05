北捷環狀線履勘演練凸槌 通車日期未定案

交通部今天完成台北捷運環狀線第一階段履勘作業，但模擬尖峰時刻行控電腦當機卻「凸槌」，救援列車無法推動前方故障列車。最後交通部列出21項須改善事項，其中有6項是營運前須改善，將由台北市改善並報交通部後，才能決定通車日期。

交通部表示，履勘小組今天共提出21項須改善事項，其中6項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及6項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，將由台北市政府確認完成改善並報交通部核准後，再由台北市政府與新北市政府會商決定通車日期。

「一般注意改善事項」則由台北市政府自行辦理改善及追蹤列管，「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，今天履勘模擬演練為尖峰時段14部列車線上運轉，行控電腦發生當機，熱備援系統自動切換後，列車離開景安站發生牽引動力故障，進行救援列車8車聯結及旅客疏散。

交通部說，模擬演練電腦當機系統切換順利完成，但進行列車8車聯結時，雖完成列車聯結，但救援列車無法推動前方故障列車，台北捷運公司即依標準作業程序啟動同軌列車救援作業。後續8車聯結卻推不動原因應全面檢視，已列入「營運前須改善事項」，請台北市政府捷運局改善。