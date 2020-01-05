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毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台灣的「毛小孩」恐將在今年超過15歲以下的小孩？據研究，台灣的低生育率的主因為低結婚率，而年輕人不再嚮往婚姻的原因，包含社會期待對女性須負擔家庭責任，使得許多女性寧願選擇追求夢想。另一方面，養寵物的開銷遠低於生兒育女，而且愈來愈多措施有助於養寵物。

結婚率下降

根據《半島電視台》報導，根據市場研究公司時勢的調查，超過4成30歲以上的台灣年輕人（約為600萬人口）仍是單身，結婚率下降使得生育率降低，據「世界人口綜述」的研究，去年台灣的生育率1.218在全球敬陪末座。另一方面，寵物的數量卻節節高升，據估計，在2020年中約290萬隻寵物將首度超越15歲以下的兒童數量。

「年輕人或許不再將為人父母視為生命中的喜悅，而是追求夢想道路上的阻礙。」時勢的副總經理任希詩認為，這個現象不只發生在台灣，也出現在其他亞洲國家如日本和南韓。立委余宛如也指出，隨著婚姻而來的家庭責任，對許多女性來說是沉重的負擔，正當愈來愈多女性投身職場，社會仍期待女性做家事與相夫教子。

中研院社會學研究所鄭雁馨與許宸豪去年所做的報告〈台灣超低生育率的迷思與現實〉指出，台灣生育率超低的關鍵，不在於已婚夫妻少生或不生，而幾乎都是由結婚率下降驅動。大多數女性認為「尚未遇到適婚對象」是導致她們持續觀望而未馬上結婚的主因，而經濟及就業因素，對多數未婚女性來說只是次要的考慮條件。

養寵物更便利

在婚外生育尚未被普遍接受的台灣，養寵物便成為開銷遠低於生兒育女的替代選項。如雨後春筍般出現的服務和產品讓養寵物更加方便，例如只要寵物被裝在外出籠中，都可以上高鐵和捷運，新北甚至出現寵物可直接搭乘的公車；愈來愈多的餐廳或公寓也開放寵物進入；此外，針對寵物的保險商品也紛紛問世。

身為單身女性的總統蔡英文，也養了兩隻貓「蔡想想」及「蔡阿才」，或許造成「名人效應」。26歲的陳小姐表示，她曾夢想在30歲前擁有小孩，但在養了一隻米克斯後，她忽然覺得結婚生子沒那麼迫切了。

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