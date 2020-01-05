「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸
提到林鳳營鮮乳，許多人會直接聯想到首位代言人張艾嘉拍攝的廣告，一句「就像家裡養了一頭牛」台詞，觀眾琅琅上口。張艾嘉喝完牛奶掛著牛奶鬍子的模樣，更是令許多民眾印象深刻。這次，張艾嘉鬆口答應再代言，原因無他，見證始終如一的高品質濃純香，讓她再次心動，願意以代言人身分重磅回歸。
林鳳營在25年前進入中高價冷藏鮮乳市場，以「高品質 濃純香」為品牌定位，創造市場區隔。1999年邀請張艾嘉擔任首位代言人，在其形象相輔相成下，使得林鳳營與高品質畫上等號，「就像家裡養了一頭牛」廣告語更是深植消費者心中。
林鳳營主打高品質鮮奶，為了讓消費者安心，率先推出QR code產銷透明履歷，生產過程公開、透明。同時爭取國際品質認證，連續4年獲得國際SQF高品質驗證，也是台灣唯一獲得該認證的台灣鮮乳品牌。近年來，還推出「酪農4.0」計畫，致力台灣酪農產業升級，推動科技牧場，提高生乳品質。除了致力每個環節展現高品質外，產品方面也不斷更新，林鳳營在2018年首創推出無加奶粉、無膠體、無加糖，僅使用益生菌、全生乳的簡單配方優酪乳，提供消費者不一樣的選擇。
睽違20年，林鳳營再度邀請張艾嘉擔任代言人，認為張艾嘉向來以「不斷突破自我，堅持品質、追求臻美」形象聞名，與品牌形象相當符合。而張艾嘉對於擔任品牌代言人，也做了些功課，她說，自己對代言非常挑剔，介紹給大家一個產品，自己要有足夠的認識，雖然多年前已經做過代言人，也喜歡這個牌子，但經過20年，相信品牌一定有些變化。於是，她特別走訪林鳳營牧場，親眼見證「最原始、最好的照料之下的東西，讓人家覺得就是很放心」，而鬆口再度擔任代言人。
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