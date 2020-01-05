「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

提到林鳳營鮮乳，許多人會直接聯想到首位代言人張艾嘉拍攝的廣告，一句「就像家裡養了一頭牛」台詞，觀眾琅琅上口。張艾嘉喝完牛奶掛著牛奶鬍子的模樣，更是令許多民眾印象深刻。這次，張艾嘉鬆口答應再代言，原因無他，見證始終如一的高品質濃純香，讓她再次心動，願意以代言人身分重磅回歸。

林鳳營在25年前進入中高價冷藏鮮乳市場，以「高品質 濃純香」為品牌定位，創造市場區隔。1999年邀請張艾嘉擔任首位代言人，在其形象相輔相成下，使得林鳳營與高品質畫上等號，「就像家裡養了一頭牛」廣告語更是深植消費者心中。

林鳳營主打高品質鮮奶，為了讓消費者安心，率先推出QR code產銷透明履歷，生產過程公開、透明。同時爭取國際品質認證，連續4年獲得國際SQF高品質驗證，也是台灣唯一獲得該認證的台灣鮮乳品牌。近年來，還推出「酪農4.0」計畫，致力台灣酪農產業升級，推動科技牧場，提高生乳品質。除了致力每個環節展現高品質外，產品方面也不斷更新，林鳳營在2018年首創推出無加奶粉、無膠體、無加糖，僅使用益生菌、全生乳的簡單配方優酪乳，提供消費者不一樣的選擇。