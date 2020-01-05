影／防堵武漢肺炎 疾管署：兩周內去過武漢即通報採檢

因應中國大陸武漢發生不明肺炎疫情，疾管署下午舉行「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，邀集疾管署六區正副指揮官以及17位專家共同討論疫情的相關處置。疾管署副署長莊人祥表示，歷經2個多小時會議，決議將通報及採檢條件擴大，只要14日內曾去過武漢地區，醫師便須通報採檢；檢驗項目包括6種冠狀病毒、流感等26種病毒。

疾管署急性組組長楊靖慧表示，原先通報及採檢條件為病人出現嚴重肺炎，且發病前10日內曾有中國武漢地區之旅遊史；或是病人出現發燒及呼吸道症狀，且曾去過武漢的華南海鮮批發市場。現擴大為出現發燒及呼吸道症狀者，只要14日內曾去過武漢地區，醫師便須通報採檢；檢驗項目包括6種冠狀病毒、流感等26種病毒。

與會的台大醫院感染科主治醫師李秉穎表示，由於中國大陸尚未確認肺炎原因，因此我國加強檢驗26種病毒，若是確診結果在此範圍內，會比較安心，若是檢驗結果在此範圍外，則需加強隔離和管制。但他也強調，就算檢驗結果在26項病毒範圍內，也不排除與武漢不明肺炎混合感染的可能，因此民眾需加強自主健康管理。

莊人祥說，目前研判人傳人的風險較低，但疾管署也將持續監控疫情並加強防疫措施，包括目前實施的登機檢疫，並將加強院內感控措施。