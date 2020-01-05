親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

哥哥因債務輕生？明道曾嘆：冤有頭、債有主

環狀線履勘演練出狀況 車門異常開啟「委員卡1小時」

影／防堵武漢肺炎 疾管署：兩周內去過武漢即通報採檢

2020-01-05 18:12聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

因應中國大陸武漢發生不明肺炎疫情，疾管署下午舉行「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，邀集疾管署六區正副指揮官以及17位專家共同討論疫情的相關處置。疾管署副署長莊人祥表示，歷經2個多小時會議，決議將通報及採檢條件擴大，只要14日內曾去過武漢地區，醫師便須通報採檢；檢驗項目包括6種冠狀病毒、流感等26種病毒。

疾管署急性組組長楊靖慧表示，原先通報及採檢條件為病人出現嚴重肺炎，且發病前10日內曾有中國武漢地區之旅遊史；或是病人出現發燒及呼吸道症狀，且曾去過武漢的華南海鮮批發市場。現擴大為出現發燒及呼吸道症狀者，只要14日內曾去過武漢地區，醫師便須通報採檢；檢驗項目包括6種冠狀病毒、流感等26種病毒。

與會的台大醫院感染科主治醫師李秉穎表示，由於中國大陸尚未確認肺炎原因，因此我國加強檢驗26種病毒，若是確診結果在此範圍內，會比較安心，若是檢驗結果在此範圍外，則需加強隔離和管制。但他也強調，就算檢驗結果在26項病毒範圍內，也不排除與武漢不明肺炎混合感染的可能，因此民眾需加強自主健康管理。

莊人祥說，目前研判人傳人的風險較低，但疾管署也將持續監控疫情並加強防疫措施，包括目前實施的登機檢疫，並將加強院內感控措施。

疾管署也提醒，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，民眾商務或旅遊往返頻繁，有前往中國武漢及鄰近區域應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。曾到過武漢的民眾，14天內若出現發燒、頭痛、身體痠痛等不適症狀，可打1922防疫專線，並請告知醫師相關旅遊史，以便快速診斷治療。

衛福部長陳時中視察疾管署「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，指示應保持「料...
衛福部長陳時中視察疾管署「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，指示應保持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，並強化實驗室診斷量能、加強通報及檢驗等各項應變措施，絕不能掉以輕心。圖／疾管署提供
分享
今天疾管署下午召開「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，決議擴大通報及採檢條...
今天疾管署下午召開「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，決議擴大通報及採檢條件。記者楊雅棠／攝影
分享

肺炎疫情

延伸閱讀

香港疑似不明肺炎再增6例 疾管署：持續監測

港增6肺炎個案 中大醫學院教授：不可排除人傳...

武漢直航班機檢疫 8人輕微發燒暫排除肺炎風險

空窗期、春運、病徵像流感 香港抗疫迎3大挑...

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須...

港府：新增6宗武漢返港肺炎徵狀個案 累計共1...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蘇花改6日通車 花蓮人擔心春節塞車

2020-01-05 17:55

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

好天氣持續到周二 周三起東北季風增強

2020-01-05 17:09

關節不再卡卡 醫師：半膝微創關節置換手術傷口小

2020-01-05 17:45

全台血庫鬧血荒 民進黨招青年捐血

2020-01-05 16:07

9日轉冷 11日投票當天全台有陽光

2020-01-05 15:17

白血病居兒童癌症首位 兒醫籲政府支持新療法

2020-01-05 15:03

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55

許金川／肝壞到深處 讓人沒了七情六慾

2020-01-05 13:54

健康相談室／多愁善感 罹患乳癌風險較高？

2020-01-05 13:47

早上「不升旗」、夜冒汗、易怒 熟男也會更年期

2020-01-05 13:46

蘇花改明全線通車 春節北─花車程恐要8小時

2020-01-05 13:36

北花客運衝銷售 票價砍半

2020-01-05 13:36

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

2020-01-05 13:33

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

中油宣布 汽油價格不調整、柴油調降0.1元

2020-01-05 12:17

明天起柴油每公升降0.1元 汽油終止連三漲

2020-01-05 12:13

羨慕妹妹有生肖紀念幣…小姐姐手繪「一兔當先」獲讚：比正版漂亮

2020-01-05 12:00

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

手臂異體移植 高醫完成第3例

2020-01-05 00:12

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

自由行陸客消失後的墾丁 旅宿房價再破盤殺到見骨

2020-01-04 16:31

旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮：依法處理保護員工

2020-01-04 15:15

血液庫存偏低 台北捐血中心各血型都缺

2020-01-04 14:11

默默奉獻34載 韓籍牧師獲永久居留證

2020-01-04 13:28

逆溫現象加速汙染累積 全台已有四站紅害

2020-01-04 13:25
看更多

熱門文章

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

殺破狼周運勢／雙子天秤尾牙中大獎 水瓶當心被裁員

2020-01-05 00:00

早上「不升旗」、夜冒汗、易怒 熟男也會更年期

2020-01-05 13:46

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

5隻超萌緝毒犬寶寶 海關徵求寄養家庭

2020-01-05 15:05

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 積極面對生活

2020-01-05 00:00

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

世界金牌福灣巧克力被列中國品牌 日本阪急道歉

2020-01-04 20:47

【為人父母】梁純綉／忘齡

2020-01-05 06:00

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

2020-01-05 13:33

【閱讀生活】李貞慧／找到對這世界的澎湃熱情，為生命熱愛的事全力以赴

2020-01-05 06:00

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55

30分鐘年菜上桌！「輕度開伙」商機 美威鮭魚上新菜

2020-01-04 19:10

9日轉冷 11日投票當天全台有陽光

2020-01-05 15:17

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

2020-01-05 15:07

一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

蘇花改6日通車 花蓮人擔心春節塞車

2020-01-05 17:55

蘇花改明全線通車 春節北─花車程恐要8小時

2020-01-05 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top