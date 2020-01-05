蘇花改6日通車 花蓮人擔心春節塞車

蘇花改將於明天下午4時正式通車，不過東澳到南澳、和平到和中及大清水到崇德路段仍用舊路，有民眾認為，新路銜接到舊路因車流量大，恐會塞車，這樣感覺只做一半；且省道最高速限可到時速70公里，不過蘇花改全線速限為40至60公里，還要保持車距，車流量一大可能會塞爆。也有人說，花蓮終於能有一條安全回家的路。

花蓮人林茂豪說，蘇花改是一段段的施工，中間有三段未銜接新路，即使新路容納得下許多車輛，但到了路較窄的舊路，車輛匯集之下，有很大的機率會塞車，尤其接下來就是春節，可能重現一次塞到8小時以上的惡夢。他也質疑，聽說有些工程都還沒做完，卻因政府急著在選前有政績，趕快讓蘇花改通車，若真是如此，那是不是還要再圍起來繼續施工。

黃姓卡車司機表示，省道最高速限可到時速70公里，但蘇花改全線僅有40至60公里，並規定小客車要跟前車有50公尺間距，大型車與前車至少保持100公尺，當然保持車距和速限是要確保安全，但車流量一多就會塞車，希望政府能有更好的政策，避免蘇花改塞車。