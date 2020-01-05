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好天氣持續到周二 周三起東北季風增強

2020-01-05 17:09攝影中心 記者侯永全／即時報導

選前超級星期天，全台都是晴時多雲的穩定天氣，白天各地高溫達25至28度，溫暖舒適的好天氣，將持續到周二。周三起，東北季風影響台灣，北台灣溫度將下探至15度，中南部約在17度左右。

全台持續如春天般的好天氣，白天氣溫回升，但入夜後因受輻射冷卻效應，氣溫下降，日夜溫差可達10度左右，提醒民眾小心著凉。8日起東北季風增強，北部、東半部將轉為多雲有短暫雨的天氣型態，不過這波冷空氣影響短暫，11號大選投票日，天氣轉趨穩定，又將是風和日麗的好天氣。

選前超級星期天，北台灣風和日麗，大湖公園內湧入大批出遊民眾，有民眾在湖邊搭起帳篷...
選前超級星期天，北台灣風和日麗，大湖公園內湧入大批出遊民眾，有民眾在湖邊搭起帳篷，享受天倫樂。記者侯永全／攝影
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晴朗穩定的好天氣，吸引民眾到郊外出遊踏青，而大湖公園內的落羽松時序進入由綠轉紅的...
晴朗穩定的好天氣，吸引民眾到郊外出遊踏青，而大湖公園內的落羽松時序進入由綠轉紅的季節，色彩漸層堆疊，令人賞心悅目。記者侯永全／攝影
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