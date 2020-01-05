降血糖又減重 一藥雙效受矚目憂濫用

糖尿病和肥胖時常如影隨形，在韓國爆紅的「減肥筆」原本是糖尿病藥物，專科醫師不建議一般人為減肥任意以身試藥，但希望糖尿病患減重，因為減重10%就有機會逆轉糖尿病。

國際糖尿病聯盟（IDF 2019）日前在韓國釜山舉行，展場攤位最醒目的糖尿病藥物開發了減重用途，一款筆針注射，另一款口服。已傳出台灣民眾找韓國代購，期望扎針就能抑制食慾減少饑餓感，也有人怕吃完尾牙聚餐胖一圈，事先準備口服藥，相信從尿中排糖可避免吃進太多熱量。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧接受中央社記者電訪時指出，除非是經衛生福利部食品藥物管理署核准減重用途，否則民眾在不知道肝腎功能與潛在疾病等身體情況下，自做聰明把糖尿病藥當成減肥藥，恐怕未蒙其利先受其害。

「就怕憑感覺減肥，去的不是脂肪。」鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍分析，在減重門診看過維生素B1不足的「水腫肥」、睡眠呼吸中止症以致血氧下降而致新陳代謝率打折的「缺氧肥」、甲狀腺功能低下的「節能肥」等，都不是降血糖藥物能夠全部處理。

不過，減重確實有助於逆轉糖尿病，莊武龍指出，英國針對40歲以上過重民眾的篩檢研究分析，無症狀或前期糖尿病患在篩檢確診後若能減重10%，未來5年有很高的機率不必使用糖尿病藥物，愈晚發現糖尿病、愈慢開始減重，則需要減重15%、20%才有機會改善病情、減少藥量。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁向中央社記者強調，減重10%就能改善糖尿病，有的病患來減重就是因為聽說「減肥，糖尿病就會好」，也有人血糖、血壓、血脂三高，害怕併發症而進了減重門診，一併處理超重及脂肪肝。

在蕭敦仁的減重門診病患中，糖尿病與肥胖共病有4種情形：確診糖尿病、已知空腹血糖值介於100-125mg/dL的糖尿病前期、血糖異常但無症狀而不自知、使用多種高劑量藥物仍糖尿病控制不佳被轉介來減重。

其中有一名身高175公分的台商在小中風後決心減重，花了近2年從90公斤減到80公斤，糖化血色素從9.9%降到5.7%，逆轉回到糖尿病前期（5.7%-6.4%），控糖藥物每天只需吃1種。蕭敦仁鼓勵這名台商再減個3到5公斤，讓糖化血色素降到5.5%以下正常範圍，就不用吃糖尿病藥物。

「黃種人要是體重過重，更容易第二型罹糖尿病」，蕭敦仁強調，比起高頭大馬的歐美白種人，黃種人的腿骨較短、骨架較小，對體重超標的容忍度較低，一旦發胖，胰島細胞的負擔特別重，體重愈重也就愈容易產生胰島素阻抗性。

他認為，肝腸胃腸科醫師會提醒脂肪肝病人減重，內分泌新陳代謝科醫師關注到糖尿病與肥胖共病且有時共通用藥，肥胖研究學會也將脂肪肝與糖尿病做為醫師繼續教育重點，相信隨著更多對抗肥胖的武器問世，會促使更多領域的醫師一起協助病人對抗肥胖。