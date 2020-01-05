全台血庫鬧血荒 民進黨招青年捐血

農曆過年前全台血庫大缺血，民進黨青年發展部號召20幾位年輕人，來到公園路捐血車捐出熱血。（photo by民進黨青年發展部） 分享 facebook 「青年捲起袖子捐熱血，讓需要的人補血！」民進黨青年發展部5日發起熱血揪團，號召青年大眾一同捐血救人。今年農曆春節提早到來，開刀潮讓缺血情況更加緊迫，目前全台僅剩6.3天的血液存量。民進黨青年發展部主任吳濬彥號召數十位年輕人帶頭捐血，新北市議員戴瑋姍也出面響應。

呼籲大眾幫忙捐血

「因為我過去都有捐血的習慣，所以今天特地來響應這個活動。」戴瑋姍表示，接近農曆過年前，全台的血庫都大缺血，所以今天號召了20幾位年輕人，一起來捐出熱血，希望帶給需要的人更多健康。

「最主要現在是選舉期間，大家注意力可能都在總統大選跟立委選舉上面。」吳濬彥表示，再接下來將近農曆過年期間，可能會出來捐血的人也會偏少，現場的民主進步青年雖然都忙於輔選，但也希望能為全台血液庫存貢獻一下心力，希望此次拋磚引玉的行動，可以號召到讓更多社會大眾幫忙捐血。

血存量剩6.3天

缺血危機從去年延續至今，根據血液基金會估計，目前全台血液庫存量6.3天，安全庫存偏低。其中又以台北捐血中心最急需用血，目前存量的A型血為3.7天（急缺）、B型4.4天（偏低）、O型4天（急缺）、AB型3.6天（急缺）。

血量吃緊的原因是今年農曆春節提早，各大醫院有不少民眾會在過年前開刀，血液用量需求比去年同期明顯增加。每逢冬天、快過年前幾乎都會有一波缺血潮，而北部醫學中心多，需要用血量又大，更容易缺血。血液基金會表示，農曆春節前血液庫存照理說應要達到10天以上，目前僅6.3天，約還有2.4萬袋的缺口。

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