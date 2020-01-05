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白血病居兒童癌症首位 兒醫籲政府支持新療法

2020-01-05 15:03聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

白血病又稱血癌，是兒童最常見癌症之一。中華民國兒童癌症基金會統計，白血病在兒童癌症發生率中居於首位，雖已有藥物與手術可治療，但仍有小患者不幸死亡。兒科醫師呼籲政府，能對未來新治療方式如細胞、免疫治療給予支持，來提高兒童白血病的治癒率。

馬偕醫院小兒血液腫瘤科主任劉希哲表示，白血病約占兒童癌症中的三分之一，其中急性淋巴性白血病（ALL）佔八成為最常見；現行治療上多以透過化療來抗癌，治癒率於近年統計更高達91%，達國際水準，但仍希望透過如細胞、免疫療法、標靶藥物等新療法來增進治癒率、降低兒童死亡風險。

由兒癌基金會所發起的台灣兒童癌症研究群（TPOG），著手統一制定多種兒童常見癌症之治療方案，成員包括所有小兒血液腫瘤科專科醫師，以便各種兒童癌症之治療、存活率、治癒率等統計更精確。今舉行顧問醫師會議，找來血腫科醫師闡述108年度兒童癌症治療成果報告，並邀請中研院院士裴正康進行專題演講。

劉希哲今講述急性淋巴性白血病的追蹤報告，他說是白血病是白血球失去正常血液細胞應有的分化能力，而異常增生所致，並分為急性與慢性，其中急性淋巴性白血病（ALL）占八成為最常見。他從2013年1月至去年6月底間收案702例ALL個案中，有499例有遵循治療方案，其微量殘存疾病（MRD）合格，治療成效良好。

劉希哲說，現行台灣在治療兒童白血病，以化學治療和造血幹細胞移植為主，提高根治的機會；雖目前已有成效、治癒率約91%，達國際水準，但未來一定要有新的療法，來減少小朋友治療時的副作用。如國際間目前已有新的細胞、免疫治療藥物，但要價不菲、健保尚未給付，且細胞療法尚待政府法案、法規的配合，希望政府與民間機構能給予支持，提高治癒率。

馬偕醫院小兒血液腫瘤科主任劉希哲表示，兒童白血病中，急性淋巴性白血病（ALL）就...
馬偕醫院小兒血液腫瘤科主任劉希哲表示，兒童白血病中，急性淋巴性白血病（ALL）就占八成；除現行治療外，希望政府未來支持如細胞、免疫等新療法來增進治癒率。記者簡浩正／攝影
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癌症醫師淋巴

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