親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

結局比電影更精彩！陸女遇網戀被騙129萬 騙徒後來竟愛上她

中職／再披樂天球衣 「雙冠王」洋投李茲續留

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

香港醫管局自昨晚公布八例不適個案後，不到24小時再增六例曾經到武漢、返港後出現肺炎症狀個案，目前已累計14例疑似武漢肺炎病例。對此，我疾管署副署長莊人祥表示，目前香港尚無確診案例，無須過度擔心。

根據香港媒體報導，香港食物及衞生局局長陳肇始今天出席活動後表示，自香港醫管局昨晚12時公布共接獲八例曾赴武漢返港後感到不適個案後，截至目前為止又增六名病例。目前香港已累計14起疑似武漢肺炎病例，港府已將應變等級提升至「嚴重」級別。

對於香港又出現六名疑似病例，莊人祥表示，對於香港的新增疑似病例，疾管署隨時監控狀況。由於目前香港新增的皆為疑似案例，至於是何種病毒、是否與武漢不明肺炎有關皆尚未確診，且香港尚未發生疫情，因此研判香港病例對我疫情無風險增加的疑慮。

莊人祥表示，目前香港提升疫情級別，第一時間攔截香港的可能病例，也有利於我國對於防疫的作為，疾管署將持續監控中國大陸武漢肺炎疫情。

針對武漢肺炎疫情，疾管署啟動武漢直航班機的登機檢疫，截至今天已執行登機檢疫八個航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中八人檢出症狀，但經防疫醫師判定為流感、發燒等，症狀尚算輕微，旅客經評估後已返家休息，並交由地方衛生局持續追蹤關懷。

農曆年節將至，疾管署也提醒民眾商務或旅遊往返頻繁，若近期有前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。

由武漢直航入境的旅客，十天內若出現發燒、頭痛、身體痠痛等不適症狀，可打1922防疫專線、戴上口罩就醫，並請告知醫師相關旅遊史，以便快速診斷治療。

莊人祥表示，目前香港提升疫情級別，也有利於我國對於防疫的作為，疾管署將持續監控中...
莊人祥表示，目前香港提升疫情級別，也有利於我國對於防疫的作為，疾管署將持續監控中國大陸武漢肺炎疫情。本報資料照片
分享

香港肺炎疫情

延伸閱讀

抗爭不消停 遊客跌6成 LV傳關銅鑼灣分店

港府：新增6宗武漢返港肺炎徵狀個案 累計共1...

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆...

武漢肺炎已44例 港啟動「嚴重」應變 台持續...

防武漢肺炎 香港要求公立醫院啟動「嚴重應變級...

武漢不明原因肺炎 疾管署：不排除新型冠狀病毒

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

2020-01-05 13:33

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

中油宣布 汽油價格不調整、柴油調降0.1元

2020-01-05 12:17

明天起柴油每公升降0.1元 汽油終止連三漲

2020-01-05 12:13

羨慕妹妹有生肖紀念幣…小姐姐手繪「一兔當先」獲讚：比正版漂亮

2020-01-05 12:00

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

手臂異體移植 高醫完成第3例

2020-01-05 00:12

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

自由行陸客消失後的墾丁 旅宿房價再破盤殺到見骨

2020-01-04 16:31

旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮：依法處理保護員工

2020-01-04 15:15

血液庫存偏低 台北捐血中心各血型都缺

2020-01-04 14:11

默默奉獻34載 韓籍牧師獲永久居留證

2020-01-04 13:28

逆溫現象加速汙染累積 全台已有四站紅害

2020-01-04 13:25

國內首份研究…長期吃安眠藥 增失智風險

2020-01-04 13:25

長者睡不好常見3型態 醫師：未必要用藥

2020-01-04 13:24

換手科幻情節真實上演！擬真義肢保遺體完整感念捐贈者

2020-01-04 12:04

氣象局：投票日白天各地舒適少降雨 晚間水氣增多

2020-01-04 11:03

春節花東人返鄉台鐵專列 7日零時開賣

2020-01-04 10:47

霧霾裡看花！彰化二林今早空汙衝上全台第一

2020-01-04 10:38

中部周末空氣不佳 二林區工程、揚塵汙染更難擴散

2020-01-04 10:37

長者睡不好常見的三型態 醫師說未必要吃安眠藥

2020-01-04 10:10

國內大型研究：使用安眠鎮靜藥 增加失智風險最高5倍

2020-01-04 10:04

暖冬阿里山區媲美櫻王河津櫻綻放 賞花請早

2020-01-04 09:13

出門多加件衣服！今水氣稍增 各地多雲到晴

2020-01-04 08:44

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55
看更多

熱門文章

自由行陸客消失後的墾丁 旅宿房價再破盤殺到見骨

2020-01-04 16:31

35K銀行櫃員「好痛苦不想撐」 網勸退：離職會後悔

2020-01-04 17:00

旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮：依法處理保護員工

2020-01-04 15:15

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

幫初戀籌46萬出國卻撞見她和別人結婚 男過14年後「狠打臉」

2020-01-04 14:22

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

殺破狼周運勢／雙子天秤尾牙中大獎 水瓶當心被裁員

2020-01-05 00:00

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

旅客摔餐盤、推擠空服員致傷 長榮將依法提告

2020-01-04 15:13

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

影／驚！小貓咪遭馬蠅寄生 鼻子拉出巨大蠕動幼蟲

2020-01-04 16:58

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 積極面對生活

2020-01-05 00:00

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

世界金牌福灣巧克力被列中國品牌 日本阪急道歉

2020-01-04 20:47

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

2020-01-04 18:49

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

【為人父母】梁純綉／忘齡

2020-01-05 06:00

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38

【閱讀生活】李貞慧／找到對這世界的澎湃熱情，為生命熱愛的事全力以赴

2020-01-05 06:00

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

30分鐘年菜上桌！「輕度開伙」商機 美威鮭魚上新菜

2020-01-04 19:10

鋼彈迷逛起來！「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」聯名飛行夾克帥度破表

2020-01-04 14:31

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

新年大紅添好運！8款「紅色系香水」視覺、嗅覺都討喜

2020-01-04 18:19

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

超軟萌粉嫩！Kotex推「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名衛生棉

2020-01-04 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top