香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

香港醫管局自昨晚公布八例不適個案後，不到24小時再增六例曾經到武漢、返港後出現肺炎症狀個案，目前已累計14例疑似武漢肺炎病例。對此，我疾管署副署長莊人祥表示，目前香港尚無確診案例，無須過度擔心。

根據香港媒體報導，香港食物及衞生局局長陳肇始今天出席活動後表示，自香港醫管局昨晚12時公布共接獲八例曾赴武漢返港後感到不適個案後，截至目前為止又增六名病例。目前香港已累計14起疑似武漢肺炎病例，港府已將應變等級提升至「嚴重」級別。

對於香港又出現六名疑似病例，莊人祥表示，對於香港的新增疑似病例，疾管署隨時監控狀況。由於目前香港新增的皆為疑似案例，至於是何種病毒、是否與武漢不明肺炎有關皆尚未確診，且香港尚未發生疫情，因此研判香港病例對我疫情無風險增加的疑慮。

莊人祥表示，目前香港提升疫情級別，第一時間攔截香港的可能病例，也有利於我國對於防疫的作為，疾管署將持續監控中國大陸武漢肺炎疫情。

針對武漢肺炎疫情，疾管署啟動武漢直航班機的登機檢疫，截至今天已執行登機檢疫八個航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中八人檢出症狀，但經防疫醫師判定為流感、發燒等，症狀尚算輕微，旅客經評估後已返家休息，並交由地方衛生局持續追蹤關懷。

農曆年節將至，疾管署也提醒民眾商務或旅遊往返頻繁，若近期有前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。