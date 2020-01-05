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桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

桃園新國民醫院由台北醫學大學接手經營，於今天上午正式開幕。衛生福利部部長陳時中、桃園市市長鄭文燦、國民黨榮譽主席吳伯雄、台北醫學大學校長林建煌等皆出席與會，共同留下手印，象徵一起守護國民健康。

新國民醫院創立於1968年，為桃園中壢地區歷史悠久的地區醫院。因第三代經營者吳運東年過八旬，家族後輩也無接手意願，但不捨父祖輩留下來的醫療事業就此中斷，因而與台北醫學大學合作，委託北醫體系經營。

衛福部長陳時中表示，台北醫學大學與新國民醫院合作經營可以實現分級醫療，發揮最大的功效，期望這次合作能夠提升醫療品質及效率，提供民眾最好的醫療服務。

桃園市長鄭文燦表示，此次北醫與新國民醫院合作，不是合併，而是醫療服務的擴大，是「強強合作」的典範，市府也將給予最大的支持。

台北醫學大學校長林建煌表示，新國民醫院與桃園鄉親有很深的感情連結，北醫將以「大專科、小綜合」的經營理念，結合一校三院的所有資源，建立骨科、復健科及腎臟科的專業團隊，再搭配家醫科、一般內科、外科、泌尿科、神經內科、心臟內科等領域科別，在桃園地區打造成一所可讓當地鄉親信賴的醫療機構。

新國民醫院也將以骨科微創手術為發展重點，包括脊椎手術、關節置換、關節鏡手術等，提供骨科所有次專科領域之高階醫療、住院手術服務，以及內科系全方位照護。

接任新國民醫院院長的吳麥斯表示，加入新國民醫院之後，北醫從醫學中心、區域醫院到地區醫院，醫療版圖完整，除了可以提供醫學生最好的見實習場域，也可提供桃園地區民眾更完善優質的醫療服務。

台北醫學大學新國民醫院今天重新開幕，與會貴賓共同留下手印，象徵守護國民健康。左起...
台北醫學大學新國民醫院今天重新開幕，與會貴賓共同留下手印，象徵守護國民健康。左起至右為國民黨榮譽主席吳伯雄、桃園客運前董事長吳運豐、北醫大董事長張文昌、新國民醫院董事長吳運東、衛福部部長陳時中、桃園市市長鄭文燦、北醫大校長林建煌及新國民醫院院長吳麥斯。圖／北醫提供
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北醫微創手術鄭文燦

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