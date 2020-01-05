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武漢直航班機檢疫 8人輕微發燒暫排除肺炎風險

2020-01-05 14:09中央社 台北5日電

因應武漢不明原因肺炎疫情，疾管署針對直航班機啟動檢疫措施，發現8名發燒旅客，由於症狀輕微經防疫醫師評估已返家休息；疾管署今天下午將召開專家會議，討論未來防疫SOP。

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥上午公布最新檢疫情況以及國際監測情形。

莊人祥表示，中國武漢不明原因肺炎病例數截至目前仍維持44例，相關檢驗結果尚未出爐，世界衛生組織昨天也表示已經收到中國通報相關疫情，隨即啟動相關因應措施，介入掌握疫情狀況。

為防不明肺炎疫情入侵，疾管署2日晚間即針對武漢直航班機進行逐班登機檢疫，由防疫醫師上機進行衛教，並請身體不舒服、發燒的旅客留在座位上，以特殊紅外線設備掃描體溫，同時調查旅遊史、是否去過華南海鮮市場等。

莊人祥說，目前共針對8班機進行登機檢疫，包括747名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經防疫醫師評估風險低，已返家休息，2人就醫後確診流感、1人一般感冒、1人已退燒、1人支氣管炎，另有3人由地方衛生局持續追蹤關懷。

除登機檢疫外，疾管署也要求醫療院所針對有武漢旅遊史的肺炎患者進行通報，至今未收到相關通報。

繼台灣對武漢直航班機進行登機檢疫、醫療院所通報等措施，香港、新加坡也相繼啟動監測措施，凡是出現發燒、急性呼吸道感染症狀的患者，且發病前14天曾有武漢旅遊史，都應立即通報隔離。

莊人祥說，截至昨天中午，香港共監測到8例與武漢相關的病例，均未造訪華南海鮮市場，其中5例驗出其他病源已出院，包括4例A型流感、1例腸病毒，另有3例正在檢驗當中，還未驗出任何與武漢相關的病例。

新加坡4日也曾獲報1例肺炎個案，是一名3歲中國籍女童，曾造訪武漢但未到華南海鮮市場，初步驗出呼吸道融合病毒，屬一般的感冒病毒，其餘病原體仍在檢驗當中。

此外，疾管署下午也將召開專家會議，討論疫情若真的入侵台灣，後續檢驗流程、項目以及醫院的感染管控措施。

疫情肺炎

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