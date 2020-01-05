蘇花改通車後取代台鐵？ 內部評估報告出爐

蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）將於明天下午4時通車，北花客運同時上路，動搖台鐵在區間的運輸地位。台鐵內部人員透露，分析報告已於日前出爐，預估通車後假日會有2％民眾轉移至客運。

蘇花改全線長38.8公里，交通部公路總局預估通車後蘇花到東澳省半小時，南澳至和平、和中至大清水路段通車後再縮短半小時，預計共可縮短一小時車程；原本蘇澳到崇德行車時間要兩個半小時，現在僅一個半小時就可抵達，若要到花蓮市區，則多半個小時車程。若搭乘客運，台北花蓮三個半小時就可以抵達。

面對蘇花改來勢洶洶，是否會影響台鐵旅客搭乘意願。對此，台鐵局說通車後變數大，還要再觀察，且因為適逢春節連假，數據不會那麼準確，預估還要再半年才會有較為精準的分析，不過就日前初步評估報告來看，平日會有1.86％、假日2％轉搭客運。

台鐵局說，因為國5本身就是個瓶頸段，蘇花改通車以前，台北到宜蘭就容易塞車，更何況現在要到花蓮，塞車狀況可能會更嚴重，而搭火車優點是時間固定，沒有堵塞問題，對民眾來講還是有吸引力。