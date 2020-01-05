武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

近日武漢不明肺炎事件引起民眾關注，衛福部疾病管制署去年底已啟動武漢直航班機之登機檢疫，避免國內出現疫情。疾管署今發布新聞稿表示，截至今天已執行登機檢疫八個航班，發現八名流感、發燒等旅客，所幸症狀皆為輕微，旅客經評估後已返家休息，並交由地方衛生局持續追蹤關懷。

疾管署副署長莊人祥表示，去年12月31日至今檢疫人員已執行登機檢疫八航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中八人檢出症狀，但經防疫醫師判定症狀尚算輕微，包含二人就醫後診斷為流感、一人為一般感冒、一人已退燒、一為支氣管炎並已退燒，另三人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

莊人祥說，而農曆年節將至，民眾商務或旅遊往返頻繁，若近期有前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。

他並強調由武漢直航入境的旅客，當下雖沒檢出問題，但若十天內出現發燒、頭痛、身體痠痛等不適症狀，可打1922防疫專線、戴上口罩就醫，並請告知醫師相關旅遊史，以便快速診斷治療。

此外，為了加強台灣對肺炎防治及相關疫情的因應，莊人祥表示，預計今日下午兩點將召開專家會議，制定一旦遇到肺炎病患的後續處置流程，包含檢驗項目、後送程序、負責醫院等，以防範未然。