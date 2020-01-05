親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

近日武漢不明肺炎事件引起民眾關注，衛福部疾病管制署去年底已啟動武漢直航班機之登機檢疫，避免國內出現疫情。疾管署今發布新聞稿表示，截至今天已執行登機檢疫八個航班，發現八名流感、發燒等旅客，所幸症狀皆為輕微，旅客經評估後已返家休息，並交由地方衛生局持續追蹤關懷。

疾管署副署長莊人祥表示，去年12月31日至今檢疫人員已執行登機檢疫八航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中八人檢出症狀，但經防疫醫師判定症狀尚算輕微，包含二人就醫後診斷為流感、一人為一般感冒、一人已退燒、一為支氣管炎並已退燒，另三人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

莊人祥說，而農曆年節將至，民眾商務或旅遊往返頻繁，若近期有前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。

他並強調由武漢直航入境的旅客，當下雖沒檢出問題，但若十天內出現發燒、頭痛、身體痠痛等不適症狀，可打1922防疫專線、戴上口罩就醫，並請告知醫師相關旅遊史，以便快速診斷治療。

此外，為了加強台灣對肺炎防治及相關疫情的因應，莊人祥表示，預計今日下午兩點將召開專家會議，制定一旦遇到肺炎病患的後續處置流程，包含檢驗項目、後送程序、負責醫院等，以防範未然。

疾管署副署長莊人祥表示，檢疫人員已執行登機檢疫八航班，共檢疫747名旅客及機組員...
疾管署副署長莊人祥表示，檢疫人員已執行登機檢疫八航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中八人檢出症狀，但經防疫醫師判定症狀尚算輕微，旅客已返家休息。記者簡浩正／攝影
分享

衛生局

延伸閱讀

武漢肺炎已44例 港啟動「嚴重」應變 台持續...

澳門4日起 加強各口岸入境車道人員檢疫

防武漢肺炎 香港要求公立醫院啟動「嚴重應變級...

武漢不明原因肺炎 疾管署：不排除新型冠狀病毒

武漢肺炎 香港應變級別升至「嚴重」

香港專家指 武漢不明肺炎很可能已能人傳人

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

明天起柴油每公升降0.1元 汽油終止連三漲

2020-01-05 12:13

羨慕妹妹有生肖紀念幣…小姐姐手繪「一兔當先」獲讚：比正版漂亮

2020-01-05 12:00

蘇花改通車後取代台鐵？ 內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

手臂異體移植 高醫完成第3例

2020-01-05 00:12

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

自由行陸客消失後的墾丁 旅宿房價再破盤殺到見骨

2020-01-04 16:31

旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮：依法處理保護員工

2020-01-04 15:15

血液庫存偏低 台北捐血中心各血型都缺

2020-01-04 14:11

默默奉獻34載 韓籍牧師獲永久居留證

2020-01-04 13:28

逆溫現象加速汙染累積 全台已有四站紅害

2020-01-04 13:25

國內首份研究…長期吃安眠藥 增失智風險

2020-01-04 13:25

長者睡不好常見3型態 醫師：未必要用藥

2020-01-04 13:24

換手科幻情節真實上演！擬真義肢保遺體完整感念捐贈者

2020-01-04 12:04

氣象局：投票日白天各地舒適少降雨 晚間水氣增多

2020-01-04 11:03

春節花東人返鄉台鐵專列 7日零時開賣

2020-01-04 10:47

霧霾裡看花！彰化二林今早空汙衝上全台第一

2020-01-04 10:38

中部周末空氣不佳 二林區工程、揚塵汙染更難擴散

2020-01-04 10:37

長者睡不好常見的三型態 醫師說未必要吃安眠藥

2020-01-04 10:10

國內大型研究：使用安眠鎮靜藥 增加失智風險最高5倍

2020-01-04 10:04

暖冬阿里山區媲美櫻王河津櫻綻放 賞花請早

2020-01-04 09:13

出門多加件衣服！今水氣稍增 各地多雲到晴

2020-01-04 08:44

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00
看更多

熱門文章

自由行陸客消失後的墾丁 旅宿房價再破盤殺到見骨

2020-01-04 16:31

35K銀行櫃員「好痛苦不想撐」 網勸退：離職會後悔

2020-01-04 17:00

旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮：依法處理保護員工

2020-01-04 15:15

幫初戀籌46萬出國卻撞見她和別人結婚 男過14年後「狠打臉」

2020-01-04 14:22

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

殺破狼周運勢／雙子天秤尾牙中大獎 水瓶當心被裁員

2020-01-05 00:00

旅客摔餐盤、推擠空服員致傷 長榮將依法提告

2020-01-04 15:13

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

影／驚！小貓咪遭馬蠅寄生 鼻子拉出巨大蠕動幼蟲

2020-01-04 16:58

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 積極面對生活

2020-01-05 00:00

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

默默奉獻34載 韓籍牧師獲永久居留證

2020-01-04 13:28

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

世界金牌福灣巧克力被列中國品牌 日本阪急道歉

2020-01-04 20:47

國內首份研究…長期吃安眠藥 增失智風險

2020-01-04 13:25

逆溫現象加速汙染累積 全台已有四站紅害

2020-01-04 13:25

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

2020-01-04 18:49

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

長者睡不好常見3型態 醫師：未必要用藥

2020-01-04 13:24

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

【為人父母】梁純綉／忘齡

2020-01-05 06:00

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38

30分鐘年菜上桌！「輕度開伙」商機 美威鮭魚上新菜

2020-01-04 19:10

【閱讀生活】李貞慧／找到對這世界的澎湃熱情，為生命熱愛的事全力以赴

2020-01-05 06:00

鋼彈迷逛起來！「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」聯名飛行夾克帥度破表

2020-01-04 14:31

血液庫存偏低 台北捐血中心各血型都缺

2020-01-04 14:11

蘇花改通車後取代台鐵？ 內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

新年大紅添好運！8款「紅色系香水」視覺、嗅覺都討喜

2020-01-04 18:19

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

罪夢者小鮮肉三枚 卡地亞豹影迷蹤派對再聚首

2020-01-04 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top