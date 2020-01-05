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北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

若想要減緩蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）通車後塞車狀況，就要提升大眾運輸的搭乘率。不過首都客運說，除了明天通車當天首航列車將客滿，其他班次銷售在一到兩成間；統聯客運說，甚至出現只有三人訂位的慘況，會在服務人員正式進駐後，加強宣傳力道。

蘇花改通車，北花客運將同步投入營運，南港─花蓮路線由台北、統聯客運經營，板橋─花蓮路線由首都客運經營，共85輛，其中有11輛融入美學設計的回游號，座椅為白色真皮皮革，搭配灰藍頭枕，還有五星廁所，堪稱全台最頂級客運。

通車後北花車程只要3.5小時，票價在320至352元間，營運初期票價最多下殺五折，其中台北客運最低票價171元，創近年最低。上路後，可望補齊全台公路客運環島路網最後一哩路。

未料，雷聲大雨點小，銷售狀況並不理想。首都客運總經理李建文說，任何路線一開始本來就不可能班班客滿，尤其北花這條路線經營困難，目前首航訂位滿八成，預估會客滿，其他班次搭乘率則是一到兩成，以營利面離峰時段要達三成、尖峰時段要客滿目標，的確比較少，希望在通車後建立口碑，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，進而提高售票率，通車滿周年達標。

統聯客運營業課長甘杰說，明天通車吸引嘗鮮民眾，目前回游號客滿，第二班也有八成搭乘率，其他則不到一成，一班只有三、四名乘客。目標未來離峰時段有三到四成搭乘率，甚至到五成，尖峰時段則有八成到九成。以現在的銷售狀況預估，過年尖峰段可望達四到五成。

針對專家擔心過年期間，雪山隧道和蘇花改雙塞的情況下，北花行車時間可能六至八小時，疲勞駕駛問題再度浮現。對此，首都和統聯都表示，目前司機一天行駛一個往返班次，預估原本台北到花蓮3.5小時車程，過年會來到4.5小時，屆時就不會讓司機繼續開返回的班次，由預備駕駛接手，花蓮端和台北端也配有宿舍，供司機休息。

北花客運銷售不佳。本報資料照片
北花客運銷售不佳。本報資料照片
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票價蘇花改環島

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