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漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

歷時九年施工的蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），明天下午4時全線通車。交通部公路總局曾預估，春節期間蘇花改全日流量約1萬9000多輛次，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，在「漏斗效應」發威情況下，北花行車行間恐從原本3.5小時拉長至六至八小時。公總表示，若雪山隧道和蘇花改同時塞車，的確有這樣的可能。

學會說，蘇花改全線通車之後，依據蘇花改的車道配置方式與線型預估，蘇花改的單向車流通過量預估為每小時1500輛次，然而蘇花改通車，勢必吸引北部都會區民眾駕車前往。

學會說，相較去年春節北上單向全日達1萬4000輛次，若今年蘇花改通車超過每日1萬8000輛次，在供給提升不及需求增加的情形下，則可能壅塞情形會較往年更為惡化。就行車時間上，依據客運目前預估單程為3.5小時為基礎，加上塞車的預估時間，在尖峰時期，蘇花和雪隧雙塞的情形下，行車時間會拉長至六至八小時。

針對目前連假壅塞情形已相當惡化的國五南港至頭城區間，學會也提出告警。由於雪隧的壅塞情形已惡化到難以改善的狀況，加上蘇花改通車增加的車流量，讓雪隧或是蘇花改的蘇澳入口都如同漏斗的瓶頸一般，成為車流的瓶頸點。

學會表示，由於台灣國土發展極化於北部都會區的情形愈來愈嚴重，導致只要北部都會區的民眾在方向與時間集中於某個路廊，都會導致該路廊或區域沈重的交通壓力，而今年的壓力點就勢必在擁有蘇花改之後的台北至花蓮間，從雪隧、蘇澳聯絡道、東澳─南澳、和平─和中、清水─崇德都是塞爆高風險點，花蓮市區湧入大量車潮後也有承受力的嚴苛考驗。

因此，學會建議，交通部勢必要更強勢地進行交通管理策略，例如增加高承載的強度、實施部分時段車流管制、大幅度調整台鐵的配票制度，並搭配客運優先進出蘇花改與雪隧。

消基會交通組副召集人李克聰表示，蘇花改只改善了行車安全，並未改善期容納量，在只有一個車道的情況下，加上安全間距比其他快速公路大，小型車和前面車輛間隔50公尺，大型車則是100公尺，速限又落在較慢的60公里，通車後又有科技自動執法系統協助取締變換車道和超車，種種因素必導致塞車。

對此，公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正說，以春節來說從國5進來就會塞，提醒民眾可多利用行車較穩定的北部濱海公路和北宜公路，通車後經預估，未來有機會提高速限到70公里，或是開放大客車優先通行，以舒緩塞車狀況。因為蘇花改強調是一條安全回家的路，目前沒有縮短行車安全間距的打算。

蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）明天下午4時全線通車。 本報資料照片
蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）明天下午4時全線通車。 本報資料照片
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蘇花改雪隧塞車

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