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未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

自元旦開始連續的穩定天氣，今天持續，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，由於冷空氣活動位置偏北，台灣持續位於相對較乾燥而溫暖的區域中，因此天氣維持晴到多雲為主，白天有陽光的地方感受溫暖，夜晚清晨因為輻射冷卻效應，溫度仍會較涼，日夜溫差大，中南部空曠地區夜晚清晨溫度較低的時候有局部霧出現的機會。

他說，因為天氣穩定，中南部空氣品質也較差，尤其是中部地區可能達到紅色警戒等級，提醒呼吸道敏感的民眾，外出時要多加注意。

明後兩天的天氣仍將維持穩定，吳聖宇說，台灣附近受到高壓迴流影響，以東南風到偏南風為主，只有東半部偶爾有零星局部短暫陣雨機會，西半部為晴到多雲，白天溫度有更為升高趨勢，高溫可能來到26-28度，但是夜晚清晨受到輻射冷卻效應影響，空曠地區低溫約15-17度，日夜溫差再拉大，西半部空氣品質仍然較差，可能達到不健康等級。

吳聖宇說，周三才會有下一波鋒面掠過，東北季風增強，迎風面北部、東半部轉為有局部短暫陣雨天氣，溫度也將因為冷空氣來到而下降，中北部空曠地區低溫可能降到14-15度，預估東北季風將持續影響到周四。

他說，到了周五、周六風向再度轉為東南到偏南風，天氣可望再度好轉，溫度上升，目前來看，預估11日投票日當天天氣應該不錯，要等到下周日另一波鋒面通過，天氣才會再度變差。未來一周天氣變化較多，但整體而言仍是穩定晴朗機會居多。

預估11日投票日當天天氣應該不錯，要等到下周日另一波鋒面通過，天氣才會再度變差。...
預估11日投票日當天天氣應該不錯，要等到下周日另一波鋒面通過，天氣才會再度變差。本報資料照片
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低溫空氣品質

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