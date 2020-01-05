自費環台15年！他們沿路行善募款

38位環台勇士返回台北。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

歷經十五天、一三八鄉鎮，卅八名來自各行各業，不同年齡、國籍的「環台勇士」，昨天下午騎著腳踏車回到台北，這是一九一九基督教急難救助協會第十五年舉辦的環台勸募活動，一千三百公里路途中拜訪了卅三個服務中心，探訪受助的急難家庭、陪讀班孩子。

「一九一九愛走動─急難家庭救助計畫」起源於一九九八年，當時台灣天災不斷，隨著隔年九二一大地震爆發，一九一九基督教急難救助協會在全台成立十六個家園再造工作室，發現台灣有很多急難家庭，小朋友下課無處可去、在外遊蕩，因此從急難家庭做起；二○○二年有了首屆一九一九走動募款；二○○五首次以自行車環台。

卅八位勇士中有國中生、ＣＥＯ、牧師、教師等，其中有人已連續騎十五年。一九一九基督教急難救助協會副秘書長鄭夙珺說，騎腳踏車環台是希望帶大家騎單車去看台灣各個角落，以十五天時間騎省道一圈一千三百公里，每天能去兩個教會休息，同時跟當地服務中心互動，也探訪陪讀班。每名「環台勇士」則背負一人募款八萬元的任務。

環台勇士成員包括飯店業者洪茂松先生（左起）、年紀最小的吳翔蘋、與大學教授侯勝宗等人。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

耶誕節那天騎到台西時，從柬埔寨嫁來台灣廿年的新住民阿婷分享，丈夫過世後她與兩個孩子無依無靠，最初在陪讀班當老師養活一家，但未料她轉到養豬場工作後，今年初卻在養豬場不慎夾傷手，無法工作、更沒有收入，連吃飯都有問題。所幸有一九一九急難救助金，兩萬兩千元幫她度過難關。

這時一名連續六次擔任環台勇士的洪茂松也發聲，他正好在柬埔寨投資，立即承諾阿婷下次帶兩個女兒回越南時，支付她們所有旅費。洪茂松說，他從小也來自貧窮家庭、雙親不在，他對阿婷的狀況很能感同身受。

鄭夙珺說，環台是協會每年底最重要活動，從最初規畫到現在十五年來沒間斷，很多人每年耶誕節、過年都在路上，也有勇士參加十五年。他們不僅要自出膳宿費、時間，工作放一邊，還要募款，希望這種精神能傳遞到全台，讓更多人用腳踩踏、走遍台灣。