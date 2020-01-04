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北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

全台血庫只能再撐6天就要見底，眼看再三周就要迎接7天農曆年假，血液基金會號召熱血民眾，即日起至過年前全台需再募集2.4萬袋血液，將血液安全庫存量提高至9天，安心過好年。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，根據血液基金會統計，目前中部以北缺血情況嚴重，台中、新竹平均庫存量少於7天，台北只能再撐4天。其中又以台北最嚴重，四個血型都急缺，A型只能再撐3.7天、B型4.4天、O型4天、AB型則是3.6天。

新竹B型只能再撐5.9天、O型則是6.5天；台中則是A型、O型較缺，分別只能撐5.8天、4.6天。台南、高雄血庫均正常，平均可使用7.4、9.1天。血液基金會業務處處長洪英聖認為，血庫吃緊可能和今年農曆新年較早開始有關，患者想趕在年前完成手術，所以血液需求大增。

另外，因12月冷氣團襲台，民眾捐血意願低，但心血管患者送醫人數增加，醫院用血成長一成，年節假期長，血庫需儲存足夠血量，才能供應醫院使用，希望能在1月22日準備過年前，能將血液安全庫存量提高到9天。即日起三周間，全台至少需要再有2萬7千袋血液入庫，才能達標。

洪英聖擔憂，下周就是總統大選，雖捐血點正常作業，但往年選舉期間捐血活動都會減少，呼籲熱血民眾可趁假期好天氣前往捐血點捐血；另外，過年期間，仍有部份捐血點照常作業，相關資訊在官網都會公告。

血液基金會號招熱血民眾，即日起至過年前全台需再募集2.4萬袋血液，將血液安全庫存...
血液基金會號招熱血民眾，即日起至過年前全台需再募集2.4萬袋血液，將血液安全庫存量提高至9天，安心過好年。圖／ingimage授權
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捐血血液基金會

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血庫僅剩4天存量 O型最缺

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