北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

全台血庫只能再撐6天就要見底，眼看再三周就要迎接7天農曆年假，血液基金會號召熱血民眾，即日起至過年前全台需再募集2.4萬袋血液，將血液安全庫存量提高至9天，安心過好年。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，根據血液基金會統計，目前中部以北缺血情況嚴重，台中、新竹平均庫存量少於7天，台北只能再撐4天。其中又以台北最嚴重，四個血型都急缺，A型只能再撐3.7天、B型4.4天、O型4天、AB型則是3.6天。

新竹B型只能再撐5.9天、O型則是6.5天；台中則是A型、O型較缺，分別只能撐5.8天、4.6天。台南、高雄血庫均正常，平均可使用7.4、9.1天。血液基金會業務處處長洪英聖認為，血庫吃緊可能和今年農曆新年較早開始有關，患者想趕在年前完成手術，所以血液需求大增。

另外，因12月冷氣團襲台，民眾捐血意願低，但心血管患者送醫人數增加，醫院用血成長一成，年節假期長，血庫需儲存足夠血量，才能供應醫院使用，希望能在1月22日準備過年前，能將血液安全庫存量提高到9天。即日起三周間，全台至少需要再有2萬7千袋血液入庫，才能達標。