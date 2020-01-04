男子接受手臂異體移植 出院現可抓球體

高醫大附院手臂移植團隊今天發表手臂異體移植新案例，林姓男子左下臂因工作截斷，院方去年12月初為他完成手臂異體移植，術後可抓球體，昨天出院歡慶脫離近兩年的斷臂生涯。

高雄市立聯合醫院舉辦「資訊科技引爆醫療新創的火花」研討會，高雄醫學大學附設醫院手臂移植團隊下午到場發表團隊移植案例。

高醫大附院外科部長郭耀仁表示，林先生是名中年男子，家住彰化縣，從事不織布製造業，107年2月工作時為撿棉花，左下臂不慎被機器捲入經送醫截肢保命，從此成為獨臂男，造成生活不便。

郭耀仁說，由於國人對捐贈死者手臂觀念未普及，林先生一直等到去年12月4日，一名中年男子意外身亡，家屬願意捐出其可用器官，當天才接受異體手臂移植，歷經12小時手術及連月來照護復健，昨天出院。

他指出，林先生術後左手臂功能恢復良好，出院時已能使用移植後的手臂順暢抓握海綿及球體，左手臂功能預估再經1、2年復健可恢復到8、9成。

郭耀仁進一步指出，林先生手術當天，他剛飛抵法國參加醫學研討會，當時仍透過視訊連線與移植團隊商討手術前後相關事宜，讓手術順利完成，林先生移植後兩臂長度經X光量測僅差0.2公分，手術相當成功。

郭耀仁透露，林先生移植後日前第一次用左手拿起復健用球體及海綿既興奮又感動，林妻見狀還當場感動落淚。

他表示，林先生昨天出院，與院方一起歡慶結束斷臂生涯，之前高醫完成的兩例手臂異體移植個案也到場同慶，3人以移植後的手相互牽手打氣，場面溫馨。

高醫大附院指出，這次手移植團隊在郭耀仁領導下，充分發揮這3年多來團隊訓練成果，算是完成「期末考」，令人欣慰。