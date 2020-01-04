逆溫現象加速汙染累積 全台已有四站紅害

今天西半部擴散不佳，現在中部及善化地區已出現紅害，有4個測站達對所有族群不健康的紅色警示。環保署還提醒，台南（麻豆）、頭份、苗栗、雲嘉南及高屏地區，為對敏感族群不健康的橘色提醒，未來三天空氣品質仍然較差。

環保署說，今天台灣天氣穩定及偏東風影響，日夜溫差大，空氣中相對濕度增加，加上出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件不佳，導致位於中央山脈背風面的中部、雲嘉南及高屏地區汙染物持續累積。空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級，預報5到7日，西半部除了擴散不佳，局部地區將出現渦流，空氣品質仍然較差，請多留意空氣品質變化。

環保署表示，環境風場偏東風，中南部風速較弱加上逆溫層偏低僅500公尺左右，造成水平及垂直擴散條件不佳，中南部PM2.5小時濃度多在50~90微克／立方公尺，空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級。

環保署說，根據中央氣象局最新資訊，未來三天天氣穩定及有濃霧出現，預報中南部空氣品質可能維持在橘色提醒，短時間達紅色警示等級，預測8日東北季風增強空氣品質可望改善。