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血液庫存偏低 台北捐血中心各血型都缺

2020-01-04 14:11中央社 台北4日電

今天天氣晴朗，血液基金會呼籲，請民眾踴躍捐血，目前全台平均血液庫存量6.3天，安全庫存偏低，加上下週選舉、農曆年會影響血量，距離10天以上的安全庫存還有2.4萬袋缺口。

目前全台平均血液庫存量6.3天，安全庫存偏低，血液基金會呼籲民眾踴躍捐血。 記者...
目前全台平均血液庫存量6.3天，安全庫存偏低，血液基金會呼籲民眾踴躍捐血。 記者陳婕翎／攝影
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根據血液基金會統計，目前全台血液存量為6.3天，屬偏低狀態。在5個捐血中心中，又以台北捐血中心最缺，各血型平均存量僅4天，屬急缺狀態。

台北捐血中心目前存量的A型血為3.7天（急缺）、B型4.4天（偏低）、O型4天（急缺）、AB型3.6天（急缺）。

新竹捐血中心各血型平均存量為6.6天，屬偏低庫存，其中B型和O型存量偏低；台中捐血中心各血型平均為6.1天，屬偏低庫存，其中A型、O型偏低。台南中心和高雄中心各血型庫存量都正常。

血液基金會業務處處長洪英聖今天接受媒體聯訪時表示，從統計數據來看，台中以北的捐血中心血量都有缺，尤其是台北庫存最低。血量吃緊的原因是今年農曆春節提早，各大醫院有不少民眾會在過年前開刀，血量用量比去年同期明顯增加。

洪英聖也說，天氣也會影響民眾捐血意願，尤其冬天如果濕、冷，民眾意願會降低；但近日天氣晴朗，希望民眾熱情挽袖。尤其農曆春節前血液庫存應達到10天以上，目前僅6.3天，約還有2.4萬袋的缺口，還需要努力追趕。

此外，下週是總統大選日，洪英聖說，以往觀察，選舉日很多民間團體不會舉辦捐血活動，對血量進帳確實會有影響，一天的落差約有千袋。但選舉日各大捐血中心的捐血點有正常作業，民眾投完票後仍可捐血。

捐血中心血液基金會

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