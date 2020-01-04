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氣象局：投票日白天各地舒適少降雨 晚間水氣增多

2020-01-04 11:03聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今起到下周二是穩定舒適的好天氣。中央氣象局提醒，下周三開始，又有一波東北季風影響，且強度接近大陸冷氣團，北台灣白天溫度溜滑梯，下降四到五度。11日投票日當天各地白天天氣穩定，但晚上開始水氣增多，北台灣降雨機率提升。

氣象局預報員官欣平表示，今天一直到下周二天氣都類似，僅東半部地區有零星短暫雨，大部分區域都是多雲到晴的好天氣，但要留意日夜溫差大。以今天來說，清晨低溫各地為13到17度，但白天高溫可以到22到27度，溫差達10度以上，要注意保暖。

官欣平說，下周三起有一波東北季風增強，預計影響到下周五。官欣平說，目前來看，這波東北季風的寒冷程度接近大陸冷氣團等級，周三白天就會明顯感覺高溫下降，有變冷的感覺，又以北部、東北部影響最明顯，白天高溫降四、五度，約只有20、21度，清晨低溫只有14到16度左右。

至於投票日當天，官欣平說，當天北部、東半部白天溫度約20、22度左右，中南部約24到26度，屬於舒適的溫度，降雨方面各地降雨機率也不多，屬於多雲以及多雲到晴的天氣。

官欣平說，出門投票的時段天氣還不錯，但投票完以後，晚間水氣逐漸增加，迎風面北部、東半部降雨機率會慢慢提升。

下周三變天氣溫溜滑梯，一早就會感覺變冷。圖／本報資料照片
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投票冷氣團

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