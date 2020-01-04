長者睡不好常見的三型態 醫師說未必要吃安眠藥

一份大型本土研究顯示，使用安眠鎮靜藥物的人失智風險比一般人更高。中央健保署統計，我國目前超過426萬人使用這類藥物，其中254萬人持續用藥一年以上。醫師表示，建議長者就醫時別只說「睡不好」，因為有許多失眠型態未必要用藥。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭表示，高齡者至少常見三種失眠型態是未必要用藥的。其一是睡眠相位前移症候群，也就是晚上七、八點就想睡，睡到半夜兩、三點起床就醒了，開始擔憂失眠了怎麼辦。其實掐指一算，這群人的睡眠時間是足夠的，只是時段整個提前，因此只要增加白天的活動量、運動量，並延後晚上入睡時間即可。

其二，年紀漸長，腦下垂體抗利尿激素分泌改變，雖然跟年輕時的每日尿量相當，但是晚上尿的頻率變高，導致夜半頻頻起身如廁，影響睡眠。這類型的失眠，應該盡量將每日所需的水分集中在白天時段喝。

其三是身心疾病，許多長者情緒焦慮、憂鬱，導致徹夜輾轉難眠，這種情形單單使用安眠鎮靜藥不僅治標不治本，還可能效果不彰。此時宜至身心科或精神科接受評估，同時尋求心理諮商或其他資源協助。

衛福部宣導，各縣市衞生所均有提供免費的心理諮商，有些是固定時間、有些是預約制。心理支持相關諮詢專線也可多加利用，如張老師1980、生命線1995 、安心專線1925、男性關懷專線0800-013-999等。

陳亮恭表示，上述三種失眠型態的患者經常在各種疾病科別就醫，只說一句「睡不好」就向醫師拿藥，因此吃了很多未必真的需要的藥。一般藥物臨床試驗鮮少長期追蹤患者用藥情形，不確定長期用藥可能帶來哪些負面影響，因此建議長者因失眠就醫時，應詳細描述睡眠型態，像是睡眠時間點、入睡所需時間、睡眠長度等，助醫師正確診斷。