國內大型研究：使用安眠鎮靜藥 增加失智風險最高5倍

隨人口老化，國內服用安眠鎮靜類藥品人數也增加，但長期使用可能對健康有負面影響。國立陽明大學與台灣大學近日發表一份分析超過26萬人的研究，發現使用這類藥物的長者，後續失智風險約是一般人的一點五到兩倍。併用多種藥物者失智風險更高，最高約達一般人的五倍，這個現象值得各界正視。

這項研究於上月刊登於國際神經醫學期刊「Neurotherapeutics」。數據顯示，國人服用安眠藥物成長最多的是65歲以上長者。研究團隊運用國內健保資料庫，找出2003年至2012年十年間，新使用苯二氮平類藥物（BZDs）與Z類鎮靜安眠藥（z-hypnotics）的65歲以上民眾資料，納入每季用藥28日以上的人做分析。後續觀察這群人罹患失智症的情形，但不包括血管性失智症。

經統計方法校正其他影響因子，結果顯示，使用短效（藥效小於20小時）BZD類藥物者的失智風險最高，是一般人的1.98倍，使用Z類藥物者的失智風險是常人的1.79倍，使用長效（藥效達20小時以上）BZD類藥物者的失智風險是常人的1.47倍。

此外，比起只用一種安眠鎮靜類藥物的人，併用多種藥物失智風險更高。其中，併用長效與短效藥物、併用長效與Z類藥物、併用短效與Z類藥物者，失智風險分別是常人的2.96倍、2.82倍與3.25倍。同時用三種藥物者，失智風險更高達常人的4.79倍。

國立陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭表示，這份研究顯示這類藥物與失智風險呈正相關，然而，兩者之間的因果關係仍不明。有一假說，藥物會抑制神經傳導物質GABA，進而降低β與γ分泌酶的活性，使認知功能下降，但動物實驗或臨床觀察卻又看不出抑制分泌酶對失智症的療效。另外，說不定失眠正是失智症早期的神經退化症狀、而非藥物造成。