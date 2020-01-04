雙北無人巴士 最快第二季免費試搭

新北市政府和交通部合作，「智駕電動巴士」將於3月起在淡海輕軌崁頂站和美麗新淡海影城之間路段測試。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

市場自駕車夯，台北與新北市政府不約而同導入無人巴士作為大眾運輸工具。新北最快三月開始，將在淡海輕軌崁頂站和美麗新淡海影城之間九百公尺路段測試「智駕電動巴士」。台北最快在今年第二季也將展開測試，路線以景福門至基隆路間的信義路公車專用道為主。

新北市交通局昨展出無人「智駕電動巴士」，新北市長侯友宜表示，無人巴士三月起開始測試，若順利，有望成為全台首輛無人電動巴士作為接駁運輸的案例。

交通局表示，新北市和交通部合作無人巴士，已在封閉場域完整測試十個月以上，三月會以不載客方式，在淡水測試一個月。屆時將有駕駛員在車上緊盯，接下來有六個月載客測試，民眾可免費搭乘。

侯友宜和交通局長鍾鳴時等人昨試乘，時速約十五至廿公里。侯友宜表示，無人巴士要「測試到安全無虞才會上路」。

該巴士是由勤崴自駕團隊研發，巴士運行須先經過現場量測，繪製精密地圖作為運行路線依據；行進中透過巴士上及路側的偵測設備，將數據資訊回傳車上電腦處理，並用人工智慧控制車輛運行。

北市交通局今年也選在信義路公車專用道試辦無人巴士，從景福門「跑」到基隆路，全長約四點五公里，在公車收班後於夜間進行全線測試。穩定後最快第二季開放民眾夜間免費搭乘。

北市試辦計畫目前仍在經濟部審查，預計二月中旬後可確定試辦日期，有望在第二季落地測試。北市交通局說，無人巴士試辦階段仍需安排一名隨車人員以應付突發狀況，車速也保持在卅公里左右。