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流感抗病毒藥物公費使用時機遭疑 疾管署澄清

2020-01-03 22:32中央社 台北3日電

一名胸腔內科醫師今天質疑流感抗病毒藥物公費使用時機，引起討論。疾管署副署長莊人祥說，政策優先建議使用某款藥物是因先進先出原則，醫師可依專業判斷給藥，民眾不需自費。

一名胸腔內科醫師晚間在臉書引述個案狀況指出，該病人感染流感，因之前曾在急診使用抗病毒藥物瑞樂沙無效，要求醫師要開另一款藥物克流感。但因已開過瑞樂沙，無法再公費開立克流感，只好讓病人自費。但事後卻遭病人投訴。

這名胸腔內科醫師指出，該病患宣稱是疾管署員工，且說政策要求優先使用瑞樂沙是因為「買太多」。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，政府採購的公費流感抗病毒藥劑（包括克流感/易剋冒/瑞樂沙）為世界衛生組織建議因應流感大流行的重要策略，儲備不同藥物機制的抗病毒藥物，以防流感病毒對其中之一產生抗藥性。

疾管署在每年季節性流感疫情高峰期也會放寬公費藥劑使用條件，釋出效期最短的藥劑作為季節性流感治療使用，提供民眾一般醫療需求。

莊人祥說，目前抗病毒藥物約319.5萬盒，包含克流感98.6萬、易剋冒（克流感的學名藥）170.1萬、瑞樂沙50.8萬。瑞樂沙並沒有「買太多」，但因瑞樂沙屬鼻吸式藥劑，幼童使用比較不習慣，對於一般民眾也可能要經過教學才能正確使用；臨床醫師也可能因使用習慣而不常開立，導致瑞樂沙的使用量都偏少，政策才會希望優先用瑞樂沙。

莊人祥表示，請院所優先使用瑞樂沙是依藥品「先進先出」原則，但醫師可依病患狀況及其專業判斷，開立適當的公費藥劑予病患使用；且如已使用過一種公費流感抗病毒藥劑完成療程，經醫師評估需再用藥者，仍可由醫師依專業判斷，再開立適當的公費藥劑給病患。

此外，莊人祥表示，臨床上常有誤會，以為抗病毒藥物是健保給付，但是疾管署公費購買，本來應民眾自費。疾管署遵循諮詢會專家建議，平時提供新型A型流感通報病例及其接觸者、流感併發重症等對象使用，以減少併發重症及死亡。

流感病毒醫師

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