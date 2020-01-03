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中國不明肺炎不是流感、禽流感 疾管署：維持登機檢疫

2020-01-03 19:07聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國湖北省武漢市去年12月31日傳出不明原因肺炎全群聚，我國衛福部疾管署今下午收到陸方最新數據，截至目前感染者已從27例增至44例，其中重症人數更是從7人攀升至11人，目前中國官方調查已排除流感、禽流感可能性。疾管署表示，將繼續維持登機檢疫措施，避免感染者從境外入台。

疾管署副署長莊人祥今下午6時半受訪時表示，今日下午4時50分接獲中國大陸回覆武漢市不明原因病毒性肺炎疫情的最新疫情及處置，截至1月3日上午8時，不明原因的病毒性肺炎個案累積44例，部分是華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，其餘患者生命徵象穩定。

目前所有病例都在武漢市醫療機構接受隔離治療，已追踪到121名密切接觸者，追蹤工作仍在進行中。莊人祥表示，目前依舊未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，當地衛生單位在全市醫療機構進行相關病例搜索和回顧性調查，並已完成華南海鮮城的衛生清潔工作。

距中國派員檢驗病毒至今已過去快4天，甚至連香港都傳曾赴武漢民眾出現肺炎症狀，據香港當地媒體報導，香港中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今懷疑武漢肺炎可能是新發的冠狀病毒。

莊人祥表示，據陸方調查，致病原及感染源仍釐清中，但已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。個案臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶，初步研判為病毒性肺炎。

莊人祥表示，由於致病原因仍不明，將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施，也於1月2日已發醫界通函，提醒醫療院所針對曾赴武漢的民眾若有肺炎跡象，提醒醫護人員在救治上述病人時採取嚴格感控措施，特別是插管或氣切等侵入性措施時，應配戴N95口罩。

武漢華南海鮮批發市場已經休市。圖／中新社
武漢華南海鮮批發市場已經休市。圖／中新社
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肺炎禽流感香港

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