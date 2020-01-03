蒸烤煎炸烘全搞定 年菜就靠這一爐

年節腳步近，不少民眾搶買3C電器商品，台北電器空調影音3C電腦年終購物展1月3日至6日連續4天在世貿一館登場，現場買氣強強滾，其中日系家電大廠Panasonic推出的「蒸氣烘烤爐」，更因一爐可搞定「蒸、烤、煎、炸、烘」年菜5種料理需求，成為現場銷售人氣王。

副總統陳建仁在購物展開幕式上指出，年終是採買家電最佳時機，這次展覽提供消費者三大必來不可的誘因，包括「品牌最齊全、品質最有保障、商品價格最實在最好康」鼓勵大家利用這次展覽機會，挑選適合產品為家裡除舊佈新。

台北電器空調影音3C電腦年終購物展買氣強強滾，吸引不少消費者選購。 記者張念慈／攝影 分享 facebook

內政部長徐國勇強調，許多人捨不得花錢換新電器，但其實舊家電耗電傷荷包又不環保，趁年終購買節能新家電，功能更多，未來兩年也可省下可觀電費，為環保貢獻心力。

Panasonic現場展出電視、冰箱、洗衣機、清掃小家電及料理家電等3C電器產品，徐國勇也到Panasonic攤位，體驗用「蒸氣烘烤爐」，輕鬆化身大廚，變出蘿蔔糕、糖醋黃魚、蘿蔔糕等多樣媲美飯店等級的美味料理。徐國勇笑說，蒸氣烘烤爐使用方便，以後老公再也沒有不下廚的理由了。

內政部長徐國勇（右二）體驗「蒸氣烘烤爐」輕鬆做菜，笑稱以後老公再也沒有不下廚的理由了。 記者張念慈／攝影 分享 facebook

Panasonic生活小家電處長鄭欽鴻表示，春節期間家人團聚在家圍爐，掌廚者常常煩惱要如何輕鬆省事做出多樣菜色，具備多樣化料理功能的「蒸氣烘烤爐」，一爐包辦「蒸、烤、煎、炸、烘」5種功能，成功解決下廚者痛點，在電器展中成為明星話題討論商品。

Panasonic生活小家電處長鄭欽宏，介紹蒸氣烘烤爐特色。 記者張念慈／攝影 分享 facebook

例如年菜中常見的「梅干扣肉」，透過簡單設定健康蒸功能，可以直噴過熱水蒸氣加熱，快速滲透肉質，鎖住水分與營養，留住食材原味，維持最佳口感；「富貴叫化雞」看似難度超高，但「蒸氣烘烤爐」可以360度熱風循環烘烤加蒸氣同時運作料理，外酥內多汁的口感在家就可嚐到。

此外，下廚者最害怕魚下鍋時料理油到處噴濺，室內更飄散異味，只要設定電腦行程，蒸氣烘烤爐可以自動幫主婦們煎好一條白帶魚。飯後甜點-焦糖布丁、低卡優格、脆皮泡芙，也可輕鬆料理，享受美食又可減少健康負擔。

「蒸氣烘烤爐」，一爐可搞定「蒸、烤、煎、炸、烘」年菜5種料理需求。 圖／Panasonic 提供 分享 facebook

養生健康成潮流，在主婦圈超熱門的氣炸料理，使用Panasonic蒸氣烘烤爐也能輕鬆做，透過健康炸功能，就可做出低油美味料理，不用擔心黏鍋及惱人的油煙味。如果年菜吃不完，還可透過蒸氣烘烤爐將吃不完的年菜再次完美變身成一道道美味佳餚，不再煩惱剩食浪費。