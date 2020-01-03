喝優酪乳「眉角」多 喝完要刷牙 喝錯時機好菌會被滅門

健康潮流當道，越來越多民眾希望透過喝優酪乳，補充每日所需要的奶製品攝取量，更讓腸胃道有好菌相，但多數民眾並不知道喝優酪乳必須注意很多「眉角」，才能真的喝出健康，專家認為，飯後30分鐘喝效果較好。

想讓家中寶貝也能藉由喝優酪乳頭好壯壯的張小姐，在國健署健康九九網站中的「疑問醫答」專區中提問，希望了解幼兒是否適合喝優酪乳，怎麼喝才正確。對此，衛生福利部豐原醫院小兒科主治醫師馬瑞杉提醒，一般而言，1歲以內的寶寶並不建議讓他們喝優酪乳。

馬瑞杉說，優酪乳是由鮮乳發酵而成，其中的蛋白質分子較大，不利於1歲以內寶寶消化吸收，因其胃腸道系統發育尚未完善，胃黏膜屏障並不健全，胃酸、胃蛋白酶活性較低，而優酪乳的加工經過酸化過程，PH值較低，進入胃腸道後，可能破壞嬰幼兒的胃腸黏膜，影響消化吸收。

嬰幼兒胃腸道的微生物菌群處於不穩定階段，甚至可能因飲用優酪乳引起嗜酸乳桿菌群攝入過多，導致腸道中原有的微生物菌群生態平衡失調，從而引發腸道疾病。

針對可以喝優酪乳的大朋友、小朋友，馬瑞杉建議，盡量避免空腹時飲用，否則優酪乳所含的乳酸菌易被胃酸殺死，因為空腹時胃內的酸度大PH值大約是2，不適合乳酸菌生長，即使喝了保健作用會也大大減弱。

馬瑞杉認為，最好的優酪乳時機，一般會是喝飯後30分鐘到2個小時胃液被稀釋，胃內的酸鹼度較適合乳酸菌生長，因此效果較佳。但記得喝完優酪乳後，要及時刷牙，因為優酪乳中的某些菌種及酸性物質對牙齒有一定的損害。