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路上電動機車太盛行 他揭這點隱憂：實在太危險

2020-01-03 19:16聯合新聞網 綜合報導

電動機車環保又有政府補助，讓許多騎士紛紛汰換掉傳統機車，但也因為聲音不像傳統機車...
電動機車環保又有政府補助，讓許多騎士紛紛汰換掉傳統機車，但也因為聲音不像傳統機車來得大，讓有些用路人會因為電動機車竄出而嚇到。 圖／聯合報系資料照片
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許多人為了響應環保，再加上政府有補助，紛紛改騎電動機車，雖然能夠減少廢氣排放，但也因為引擎聲音小，行駛在路上不容易察覺，往往會讓用路人嚇一跳。一名網友表示常在路上遇到有電動機車無聲無息地從旁邊竄出，讓他飽受驚嚇，他在PTT發問「沒人覺得電動機車安靜有風險嗎？」貼文一出也引來網友熱烈討論。

原PO說電動機車雖然環保，但引擎聲音不大，這樣反而很危險，因為他多次騎車時沒發覺有電動機車要超車，等到對方突然從旁邊竄出來也讓他嚇出一身冷汗。他說傳統吃油的機車雖然會排放廢氣對環境不好，但引擎聲比較大，加速的聲音就能讓前方的駕駛知道有人要超車，這樣反而還比較安全。他建議電動機車可以加個模擬汽油機車的聲音，油門催越大聲音就越大，這樣就很完美了。

不過對於原PO的看法，網友各有不同看法，有人吐嘈的說「你開車都用聽的嗎？難以理解的駕駛能力」、「你問他們為何不打燈呀？」、「應該檢討緊貼超車的吧，被嚇好幾次」、「風險不是安靜，是超車靠太近」、「多危險？有三寶危險嗎？」、「看後照鏡、轉頭、安全駕駛」、「故意來戰的吧。開車騎車走路都是靠你的眼睛」、「會出事是駕駛的問題，牽拖到車聲幹嘛」。

不過也有網友力挺原PO，分享相同的經驗表示「我也覺得太安靜不容易被察覺有點危險」、「常常是下山被嚇到，速度很快，聽到聲音時都過了」、「我也覺得危險，但應該是因為習慣大聲機車了」、「機車超車尤其電動車很多都只間隔兩公分，常常嚇到」、「走路、騎車、開車都被嚇到過」、「一定是出大事才肯檢討啊，不知道被嚇幾次了，聲量明顯不足」。

電動機車

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