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「報時光」凝聚十萬粉絲懷舊 分享歷史動人時刻不停歇

2020-01-03 17:09聯合新聞網 文／報時光

報時光UDNtime粉絲專頁」達成十萬粉絲，像是跑馬拉松的那道終點拱門，像一個階段的完成。跑進終點線，回頭向拱門鞠躬感謝那一剎那，翻找老報資料分享的時間裡，隱約的有些光影靜靜地浮現，那就來說幾個故事吧。

你我懷念的鳳飛飛

陪姊姊的小孩玩是鳳飛飛暫時主要的工作。圖／聯合報系資料照
陪姊姊的小孩玩是鳳飛飛暫時主要的工作。圖／聯合報系資料照
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2019年8月20日是鳳飛飛66歲冥誕，當天的GOOGLE搜尋頁有全身白色裝扮，帽子歌后造型的卡通版鳳飛飛。老照片逐張翻找，大部份是紀錄她唱歌主持的畫面，在幾乎全是大明星鳳飛飛的照片裡，有一張特別樸素的照片，那是她在逗孩子玩的畫面；而這張1978年12月，距今已41年前的照片，圖說寫著：「陪姊姊的小孩玩是鳳飛飛暫時主要的工作」。

納悶為何是「暫時」，鳳飛飛的歌唱工作呢？查找之後才發現，當時她被禁演了。1978年11月12日，民生報見報鳳飛飛陳情書全文，她在陳情書裡述說著「飛飛曾於昨(十日)天在評講會中陳述當時真相，但未蒙採信，飛飛亦曾要求評議會出示證物，如錄音帶、照片等，評議會卻付闕如，僅一紙檢舉即評斷飛飛「言行猥褻」，決議飛飛停止演出三個月，令人至感遺憾」。她因為在歌廳作秀，被誤認為開黃腔，遭判禁演3個月。鳳飛飛在2012年1月3日逝世，而今天是她離開我們8週年的日子。

40年前的第一本出國觀光護照

六十八年元旦起，我國第一次簽發國民出國觀光護照，一名女士拿到護照後開心不已。圖／...
六十八年元旦起，我國第一次簽發國民出國觀光護照，一名女士拿到護照後開心不已。圖／聯合報系資料照
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電影明星放暑假

女星林鳳嬌（左）與鄧美芳（右），利用拍片空檔結伴出國旅行。圖／聯合報系資料照
女星林鳳嬌（左）與鄧美芳（右），利用拍片空檔結伴出國旅行。圖／聯合報系資料照
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8月正熱的天，想找找以前的人們暑假都在做什麼？資料庫滿是令人懷念的女明星，1980年7月27日，聯合報見報新聞，林鳳嬌和鄧美芳，恩，大美女。不過奇怪的是，她們在機場裡古色古香的咖啡廳。當年報紙版面很珍貴，為什麼出國結伴旅行會有見報新聞？因為出國觀光很稀奇嗎？的確，在1979年元日一日生效的國人出國觀光規則，「國民除十六歲至三十歲男子，每人每年可申請出國觀光兩次，觀光時間每年合計不得逾三個月」。在此之前，是無法自由出國觀光的，這背後的原因有其時空背景，而今看到原來我們現在「說走就走」，對出國旅行習以為常，距今不過40年餘。

慧星一號你用過嗎？

PE2可以與正體中文字體相容，且可輕易結合倚天、倉頡等當時的中文系統共同於個人電...
PE2可以與正體中文字體相容，且可輕易結合倚天、倉頡等當時的中文系統共同於個人電腦工作，因此PE2是台灣個人DOS環境下最為風行的文字編輯軟體。不但如此，之後還出版了各種不同的仿效軟體，功能各有其加強之處，如慧星一號、漢書等。圖／聯合報系資料照
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主編的高中歲月裡，電腦才剛剛開始普及，高一時我們練中文輸入，熟背倉頡字碼，拆解文字後對應在鍵盤上的飛快鍵入，而慧星一號或新漢書這類文書編輯軟體，或者更原始的源頭版本PE2，就是主編本人我高中三年最好的朋友。有粉絲留言「大二時我用PE2寫報告，然後被大學教授說我是舊石器時代的人」，對，那主編本人就是活化石。看著懷念的CRT電腦螢幕，跳出軟體每一個指令，每一個敲打都有滿溢的青春回憶。臺灣走向資訊社會的過程裡，我們都是見證人。

這樣的故事，是你我曾經經歷的年代所獨有的，日日夜夜，經過時間的沈澱後，過去的悲傷或激動似乎都敷上了一層柔暈，讓人想念，知道自己與過去以及與未來的方位，讓人對未來有勇氣，讓更多人知道讓更多人憶起吧。為此，報時光持續挖掘老報紙裡的故事，有老照片，舊街景，已經不復存在的「時代的眼淚」物件，也許，我們無法按照時今或歷史上的今天給大家日日溫習歷史新聞，但肯定的是，我們希望藉由「報時光」傳遞動人的故事，有溫度有熱情，讓歷史活過來的正是你我自己。期待分享更多老報紙裡的人事物，除了復刻你的回憶，回憶裡除了過去，更與未來交疊出最有力量的樂觀動能，一起向前走。

一個跨越一甲子的老報社，成立一個老報懷舊內容的粉絲專頁，報時光的編輯們像緩緩漂流在時間之河裡的漁人，捕撈採集各種故事，與您分享。

您追蹤報時光了嗎？邀您一同來穿越古今、縱橫台灣歷史！

報時光UDNtime粉絲專頁
https://www.facebook.com/UDNtime/

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