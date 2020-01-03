街頭彩繪融入地景藝術 台灣燈會入口意象曝光

「2020台灣燈會」明年2月8日至23日在台中后里舉行，今天交通部觀光局公布位於台中后里森林園區的燈會中央燈區入口意象，首度將街頭彩繪融入地景藝術，希望透過創意發想，引領街頭潮流新美學，也發掘隱藏版的台中元素，按圖索驥，讓更多人認識台中以及台灣的人文風景之美，也讓台灣燈會展現不同的藝術面貌。

台鐵后里火車站至台中森林園區的花馬道上，是今年「2020台灣燈會」最主要的入口及綻放光廊。觀光局表示，主視覺特邀國際知名跨界設計師黃偉豪Daniel Wong，從時尚潮流風格出發，連接在地元素，以街頭新藝術美學為基底，引用版畫風格為靈感，創作童趣十足卻不失國際水準的設計壁畫，並加入潮流印花元素的知名風格，打造「2020台灣燈會」專屬品牌IP。

大人小孩可穿越長達120公尺，高2.5米的「綻放光廊」，白天是融合於街頭的視覺藝術，夜晚幻化為令人驚豔的自發光彩繪壁畫，遊客可感受濃濃佳節喜慶以及獨特設計的街頭時尚美感經驗，在白日與夜光中都有不同風情。

觀光局表示，「2020台灣燈會」六大主題為「森生守護」、「永晝島」、「奇想國」、「歡鼠林」、「悠揚谷」及「傳藝城」，透過設計師創意表現，將台中在地元素隱藏在入口意象主視覺中，仔細尋找還能發現正在吃太陽餅的可愛老鼠，讓親子遊客在燈會中尋寶。