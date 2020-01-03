C肝新藥元旦起開放申請 一人治療費高達20萬

衛福部去年補助C肝用藥65億額度在去年7月就用完，彰化縣衛生局長葉彥伯說，今年中央再增加預算補助85億元，元旦起就可以申請用藥，在國外C肝用藥一人治療費高達百萬元，在台灣一人也要20萬元，呼籲已篩檢確認C肝帶病毒者應把握補助機會，盡速就醫申請新藥治療。

葉彥伯說，彰化縣配合中央2025年消滅C型肝炎政策，訂定「三年減半，六年根除」目標，第一階段在110年底前，要完成 25萬名C肝篩檢，治療4500名C肝個案，到去年底，已完成C肝抗體篩檢11萬3244人、發現C肝人數7527人、己完成治療2901人。

篩檢出C肝抗體通成有一半以上帶有C肝病毒，葉彥伯說，彰化縣今年還有1060人確認有C肝病毒待治療，去年中央65億元經費全數用完，全國共治療4萬多人，今年健保總額提高編列C肝新藥預算至81.6億元，預計可治療5萬名以上個案。

葉彥伯說，C型肝炎感染容易造成肝纖維化、肝硬化及肝癌外，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害，最有效的防治就是立即接受篩檢及治療，C型肝炎口服新藥，副作用少，療程短、治癒率高達97％，

C肝應及早治療，可阻絕病毒，根除C型肝炎。