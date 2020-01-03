韓國瑜白皮書也推環島鐵路網 交部版本林佳龍核定

交通部近半年推出高鐵南延、北延、北宜高鐵等多項軌道建設，陸續送行政院核定，另有提出環島鐵路網，透過西高鐵、東快鐵，六小時環島一圈。韓國瑜今公布交通政策白皮書，同樣研議整併高鐵與台鐵成「環島高鐵路網」，記者另取得交通部目前「全國高快速鐵路網整體規畫」詳細規畫，交通部長林佳龍已核定，近日將向行政院報告。

韓國瑜今提出交通政策白皮書，研議整併高鐵與台鐵成「環島高鐵路網」，並進一步提出朝台鐵企業化、公司化、終極民營化方向改制；再進一步研議與高鐵公司合作或整併成單一民營環島高鐵公司的可能性。高鐵延伸屏東案則提出邀高雄市、屏東縣重新會商，再擇定最佳路廊。

北宜直鐵案方面，交通部已拍板改為北宜高鐵，但日前程序引發爭議，韓的白皮書則提到需完成北宜「直鐵」或北宜「高鐵」可行性研究與利弊分析（含目前台鐵運能提升計畫），研提其路線路廊，推動北宜「直鐵」或北宜「高鐵」綜合規畫，擇定「直鐵」或「高鐵」，並依地質調查暨環評要求完成配套方案，盡早興建

根據交通部目前「全國高快速鐵路網整體規畫」，高鐵往南往東延伸，東部升級快鐵，台北—台東間旅行時間可望縮短至140分鐘（台北／宜蘭高鐵23分鐘、宜蘭／花蓮快鐵47分鐘、花蓮／台東快鐵70分鐘）；高雄—台東間，將以90分鐘為目標，高雄—花蓮間可望縮短至160分鐘。全國鐵路網6小時串聯環島。

其次，將透過新增路線、雙軌化、電氣化，增加調度彈性，達成運輸走廊分流效果。包含北部區域透過高鐵延伸宜蘭及基隆輕軌，轉移北區基隆端、宜蘭端及桃園以南三大運輸走廊需求。單線區間將全面朝向雙軌化規畫，增加營運調度之彈性。南迴鐵路電氣化完成後，因列車性能提升，約可減少15%之行駛時間。

此外，由於六都捷運工程由市政府主政，交通部則依政策目標及市府承諾程度，訂定不同補助比例，引導都市符合捷運、台鐵、公車、公共自行車複合式公共運輸發展方向，補助比例除參酌其縣市財政能力外，另將依公共運輸政策及智慧運輸政策配合度與一致性來進行制度設計。