如何喝光玉米湯罐裡的玉米 達人獻計「壓一下就好」

網友提供喝到玉米粒的小撇步，就是將罐身壓凹。圖／ Maidonews 分享 facebook

天氣逐漸變冷，推特上的日本網友之間，最近流傳出一個喝熱飲的小撇步。這個小撇步是針對可即食的罐裝玉米湯，因為玉米粒時常沈澱在罐底，必須要費盡工夫才能喝到。網友「會計士KO」就提出了一個辦法，只要將罐口下方稍微壓凹，玉米粒就會隨著玉米湯跑出來，「這是根據流體力學的原理」。

回應欄中不少網友躍躍欲試，也有網友成功之後開心地回覆：「本來我都已經放棄要把玉米粒喝完了，看到這個又想試一下了」、「伊藤園的玉米湯和紅豆湯就是這樣設計的，還申請了專利呢」、「試了一下，真的會一鼓作氣地跑出來，超開心的(*^^*)」

日本網路媒體Maidonews訪問了會計士KO，他表示，從小就聽大人們這樣說，是最近和朋友一起喝的時候才發現朋友並不知道這個小技巧，他才決定貼上網分享。可能因為自己是北部長大的，常常會喝熱飲，就算現在搬到東京，還是常喝玉米湯或紅豆湯。

Maidonews利用實驗驗證了這個說法，發現若將凹陷和沒有凹陷的玉米湯罐倒至杯中，有凹陷者可以一粒不漏地全數倒出，沒有凹陷者則會剩下一到兩粒；倘若直接就口喝，差異則更加驚人，有凹陷者大概剩下五粒、未凹陷者卻多達十二粒之多。