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減重秘笈！營養師：下午3點前吃完午餐熱量消耗最快

2020-01-03 13:57聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

想要健康減肥，國立台灣大學以及中原大學營養課程教師洪泰雄說，只要理解人體代謝的訊息，理解胃飢素、瘦體素的形成原理，並善用飲食原則，餓不餓就能讓自己決定。

他也提到許多男女，都會有錯誤的減肥觀念，像是一天只吃一餐，或是不喝水等，都可能愈減愈肥。另呼籲三餐一定要定時，早餐最重要，午餐一定要在下午三點前完食，晚間九點以後則千萬別再進食。

人類為了維持生命，攝取食物是維持體力的重要來源，人體透過訊息的傳遞，讓大腦知道「肚子餓了」，洪泰雄說，當肚子餓時，胃壁會製造促進食慾的荷爾蒙「胃飢素」，並傳遞到大腦，產生飢餓感，促發進食的行為。

當胃攝食食物達到八分滿時，腦下垂體的下視丘就會分泌「瘦體素」告知身體不用再進食了，因此，飢餓與飽足全受到胃飢素以及瘦體素的影響。

洪泰雄表示，當大腦傳達肚子餓的訊息時，千萬別讓胃空轉，不進食，進食時，建議一定要細嚼慢嚥，若是瞬間吃下大量的食物，吃飽的訊息來不及傳導到大腦，過度累積在胃中的食物，就會增加變成大肚腩的機率；而八分飽的飲食習慣，也能讓瘦體素能夠順利運行，開始消耗熱量。

有些民眾在減肥的過程中，以為整天呈現飢餓感，就是身體正在瘦的訊號。洪泰雄說，身體長時間處於飢餓狀態，身體會習慣用較少的熱量去運作。當某一天實在餓到受不了，恢復正常飲食時，即使民眾有在控制基礎代謝率，甚至吃得比基礎代謝率還少的熱量，也可能讓身體意識到「這是多餘的」將其熱量儲存成脂肪。

長期以來，體重將會起伏不定，還會讓身體失去平衡，營養失調等。洪泰雄說，人就算是不從事任何活動，也會消耗熱量，這就是所謂的基礎代謝率，即使要減重也要攝取足夠的熱量才行。

不過，為了不讓基礎代謝率退步，有四種NG行為，一定要避免。一，為避免水分不足，含糖飲料千萬要少喝、二，減少久坐，能站就不要坐，盡量多走動、三，避免攝取低熱量，別以為有餓就有瘦、四，情緒穩定，別讓生氣時間多於快樂時間。

一定要正常吃三餐嗎？洪泰雄說，三餐正常吃且吃得均衡，就能避免身體把熱量隨意合成脂肪儲存，這種方法是最有效的減重且可長期維持的方法。

洪泰雄說，三餐中，早餐最重要，英國飲食協會調查發現，不定時吃早餐的人，反而會比減重前胖6.5公斤；而Obesity研究發現，早上6點到9點40分攝取豐富蛋白質早餐，可降低脂肪合成的機會，且蛋白質可以持續較久的飽足感。

另外一篇研究則顯示，若能維持在下午三點以前吃完午飯的民眾，體重下降的幅度明顯增加，因為中午的時間是身體消耗熱量最多的時間，且即使午餐吃得再飽，傍晚五到六點就會消化吸收完成，因此七點前吃晚餐是最佳時機，最晚不宜超過九點，也建議每天在晚間11點入睡，讓身體能維持正常的代謝。

洪泰雄整理25個享瘦不得不知的營養秘密，將其內容出版「那些吃東西教我的事」中。

國立臺灣大學以及中原大學營養課程教師洪泰雄出版「那些吃東西教我的事」，教導民眾如...
國立臺灣大學以及中原大學營養課程教師洪泰雄出版「那些吃東西教我的事」，教導民眾如何健康減重。記者陳雨鑫／攝影
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