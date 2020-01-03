全台首例智慧無人巴士 3月將在淡海輕軌崁頂接駁至影城

新北市交通局和交通部合作，請勤崴自駕團隊研發無人「智駕電動巴士」，已經在封閉場域完整測試10個月，將在淡海輕軌崁頂站和美麗新淡海影城之間9百公尺接駁，3月起在當地進行1個月不載客測試及6個月載客測試，若順利有望成為全台首個無人電動巴士在大城市作為接駁運輸的案例。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市交通局辦「智慧．移動–新北智慧運輸展」，新北市長侯友宜今出席開幕記者會；其中，最受矚目是無人「智駕電動巴士」，已經在封閉場域完整測試10個月，將在淡海輕軌崁頂站和美麗新淡海影城之間9百公尺接駁，3月起在當地進行1個月不載客測試及6個月載客測試，若順利有望成為全台首個無人電動巴士在大城市作為接駁運輸的案例。

交通局整合所有合作智慧交通業者，在中華電信學院板橋會館辦運輸展。侯友宜表示，新北市和交通部合作，全國第一次在淡水試行，3月時還會測試1個月不載客（有駕駛員在車上緊盯），接下來有6個月載客測試，民眾可免費搭乘。

侯友宜表示，希望自駕電動巴士成為新北市最重要的一種運輸載具，「測試到安全無虞才會上路」。這次智慧運輸展展示「未來的交通運輸」，包括管理要靠大數據、人工智慧、雲端運算來做好整合，用智慧交通管理來減少壅塞，新北市在推動智能的城市裡面，交通永遠扮演最快速的龍頭角色。

侯友宜和交通局長鍾鳴時等人今試乘「智駕電動巴士」，時速約15至20公里，該巴士是由勤崴自駕團隊研發，配有GPS定位、光達偵蒐、影像辨識、避障功能、煞停功能、設施辨識、號誌辨識等，以應付在開放場域的路況。侯友宜還說，最後要驗收時，要鍾鳴時在巴士前路過，試試看偵測行人及停煞功能。