過度運動愛飲酒要小心！德國男忽視疼痛造成關節壞死

61歲德國籍的K先生，在台工作定居數十年，雖熱愛各式運動，但十多年前忽視疼痛，不願積極就醫尋求治療，今年情況越來越惡化，連走路都非常疼痛與困難，就醫後才發現兩側股骨頭缺血性壞死，經童綜合醫院安排進行右側髖部全人工關節置換手術，手術順利，住院一周後出院返家休養，等待一個月休養後，將再進行左側髖部全人工關節置換手術。

醫師謝國顯表示，患者除了熱愛運動外，也喜歡喝酒，因此酒精成分增加血液中的脂肪微粒，久而久之阻塞供應股骨頭營養的微細血管，再加上過度運動，又發現疼痛時不願就醫治療，因此最後導致左右兩側股骨頭全都缺血性壞死，演變成關節炎，而必須手術來置換人工關節。

謝國顯說，股骨又稱為大腿骨，是人體中最長的骨頭，當缺乏血液與養分供應後就會導致壞死，K先生32歲就開始進行路跑，10年內就完成了6次全馬，另外每星期也要求妻兒都一起騎鐵馬，來回都要騎14公里左右；還有會在上班前或空閒時進行游泳、健身與打壁球，沒想到在48歲左右，爬樓梯開始出現不舒服的情況，但一直隱忍至今。

經由磁振造影檢查後發現，由於組織細胞壞死後不具有修復功能，加上負重與運動，逐漸造成股骨頭塌陷變形而無法使用，先安排進行右側髖部全人工關節置換手術，出院返家休養，等待一個月休養後將再進行左側髖部全人工關節置換手術。