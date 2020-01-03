親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-03 13:45聯合新聞網 綜合報導

年節將屆，今年春節連假從小年夜開始放，民眾可利用多出假期安排行程。 記者陳柏亨／...
年節將屆，今年春節連假從小年夜開始放，民眾可利用多出假期安排行程。 記者陳柏亨／攝影
分享

新的一年許多民眾已經摩拳擦掌，準備規劃連休假期，希望利用休假安排較長時間的旅行。今年春節連假不同於過往從除夕當天開始休假，爲改善春節塞車問題，行政院長蘇貞昌去年拍板定案，決定2020年春節假期從小年夜開始休假，一直到農曆初五才收假，而補假則是在過完年後的2月15日，讓民眾能透過7天假期分批返鄉，減少車流。

行政院長蘇貞昌去年4月表示今年春節連假首次從小年夜（23日）開始放，用補上班的方式挪假可以使假期連續，改善春節塞車問題，透過這種挪假方式未來將有機會春節連假放到10天，除了交通變得更通順，也方便國人安排休憩旅遊。

因此今年的春節連假從小年夜（23日）休至農曆初五（29日）結束，總共有7天假期，補假的部分則是挪至過年後的2月15日。春節也是今年最長的連續假期，民眾只要再請5天（1月20-22日、30-31日），就能獲得長達16天的連續假期。

除此之外，今年國定假日加上週休二日的休假日總計有115天，而3天以上連續休假的國定假日則有6個，包含：春節連假共7天、228紀念日共3天、清明節共4天、端午節共4天、中秋節共4天、雙十連假共3天。民眾也可在端午和中秋假期請假3天，獲得連續8天的假期，藉此好好返鄉休息。

2020年3天以上連續休假的國定假日有6個。
2020年3天以上連續休假的國定假日有6個。
分享

連假春節連續假期國定假日

延伸閱讀

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16...

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、...

春節返鄉人潮衝擊疫情 政院視察桃機要求防疫於...

蘇花改通車 國5春節恐塞爆

轉職潮蠢蠢欲動 調查：87%上班族想跳槽

春節出遊首選這一天！請2休11 這天出發英、...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

減重秘笈！營養師：下午3點前吃完午餐熱量消耗最快

2020-01-03 13:57

全台首例智慧無人巴士 3月將在淡海輕軌崁頂接駁至影城

2020-01-03 12:51

上午時段酒駕變多 交部呼籲別輕忽「隔夜醉」

2020-01-03 11:56

公總預估蘇花改初一南下塞 初四北上會塞到凌晨

2020-01-03 12:14

台鐵西部幹線春節訂走21萬張 熱門時段自強號售完

2020-01-03 11:35

影／台鐵成追線今通車 中部山線海線串連追分成功

2020-01-03 11:29

台南新增8百台PM2.5感測器 空汙無所遁形

2020-01-03 10:47

台鐵成功-追分段雙軌通車 林佳龍：促台中都市縫合

2020-01-03 14:21

蘇花改下周一通車 春節單日估1.9萬輛次

2020-01-03 14:16

上午時段成酒駕高峰 宿醉上路隱藏危機

2020-01-03 14:12

番瀉苷助排便 稽查2成6業者不合規定

2020-01-03 14:09

過度運動愛飲酒要小心！德國男忽視疼痛造成關節壞死

2020-01-03 12:50

流程正確？網傳客訴處理「五大SOP」 眾人笑瘋狂歪樓：想看實際操作

2020-01-03 12:00

助排便的番瀉苷產品 兩成六業者衛生標準有缺失

2020-01-03 11:57

影／台鐵成追線分段雙軌化 林佳龍:可解壓高架化瓶頸

2020-01-03 11:49

春節返鄉人潮衝擊疫情 政院視察桃機要求防疫於境外

2020-01-03 11:29

蘇花改通車春節估湧上萬輛車 花蓮闢臨時停車場備接駁

2020-01-03 10:49

看見「不潔」之物：藏在衛生棉裡的法律與性別

2020-01-03 10:16

翻玩雙面杜拜 搭Uber直升機、慢活文青風海灘

2020-01-03 09:16

氣象局：周末北台灣水氣增 下周三降溫

2020-01-03 09:10

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能救你一命

2020-01-03 09:00

吳德榮：下周三冷空氣南下 北台灣明顯轉冷

2020-01-03 07:47

新春搶市！百萬獎數破紀錄 刮刮樂強打三項創舉

2020-01-03 02:18

10分鐘賣22萬張 台鐵東部幹線秒殺

2020-01-03 00:00

蘇花改通車 國5春節恐塞爆

2020-01-03 00:00

環署：空品要看整體 中南部改善中

2020-01-03 00:00

高雄連3年PM2.5最高 屏東居次

2020-01-03 00:00

健康你我他／不怕吃吃喝喝 踏步機消耗卡路里

2020-01-02 23:36

健康新鮮事／藥局也賣雞蛋

2020-01-02 23:33

見證台灣國際醫療實力！新光、帛琉合作轉診 逾3千人次

2020-01-02 23:29

名醫與疾病的對話／開刀常低頭 頸部椎間盤突出

2020-01-02 23:24

今年首個頭獎開出！ 威力彩3.41億獎落土城一人獨得

2020-01-02 22:01

台61元旦啟用區間測速 休旅車時速飆185公里挨罰1萬2

2020-01-02 20:53

外科名醫成低頭族 手麻才知椎間盤突出

2020-01-02 20:15

香港曾赴武漢女子檢驗陰性 疾管署已向香港衛生防護中心確認

2020-01-02 20:10

影／因應大陸武漢肺炎疫情疾管署雙管齊下加強檢疫

2020-01-02 19:20

中國菇混充台菇 消保處呼籲民眾選菇看產銷履歷標章

2020-01-02 19:14

世貿年貨展登場 羊奶薑黃有機健康

2020-01-02 19:03

疾管署專家會議最新建議 醫院診治疑似個案要戴N95

2020-01-02 18:55
看更多

熱門文章

台61元旦啟用區間測速 休旅車時速飆185公里挨罰1萬2

2020-01-02 20:53

竹北、竹科行駛國道路肩注意 這告示牌違者罰4千

2020-01-02 17:32

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能救你一命

2020-01-03 09:00

牛奶放貨架越後面越新鮮？ 日配司機吐心聲引熱議

2020-01-02 18:53

外科名醫成低頭族 手麻才知椎間盤突出

2020-01-02 20:15

今年首個頭獎開出！ 威力彩3.41億獎落土城一人獨得

2020-01-02 22:01

針對武漢疫情 當年抗SARS主將提醒台灣要趕快這麼做

2020-01-02 15:59

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-03 13:45

韓庚帥穿訂製西裝娶回盧靖姍 網「我已經在期待寶寶的顏值了！」

2020-01-02 18:20

蘇花改通車 國5春節恐塞爆

2020-01-03 00:00

陳奕迅也來吃！香港「華星冰室」登台 11款台灣限定餐

2020-01-02 18:13

蘇花改將通車 春節國5北上估塞到凌晨2時

2020-01-02 17:59

吳德榮：下周三冷空氣南下 北台灣明顯轉冷

2020-01-03 07:47

飼主過世貓咪陷入哀傷 印尼大學生揪心貼文瘋傳

2020-01-03 09:53

長輩過年要拜拜不能出國怎解套？網友祭絕妙秘招

2020-01-02 17:17

每日星座運勢／雙子充滿自信的一天 投資切勿過急

2020-01-03 00:00

金光閃閃好喜氣! 一〇八抹茶推春節必吃3款抹茶甜點

2020-01-02 16:08

2000元刮刮樂又來了 創歷年單期最高總獎金

2020-01-02 15:40

氣候變遷如溫水煮青蛙 防災專家：現高達90度快沸騰

2020-01-02 17:54

旅客突破70萬人次！ 越南躍升全台東南亞旅遊霸主

2020-01-02 16:57

影／台鐵成追線今通車 中部山線海線串連追分成功

2020-01-03 11:29

蘇花改通車春節估湧上萬輛車 花蓮闢臨時停車場備接駁

2020-01-03 10:49

【為母心情】陳惠玲／沙漏時光

2020-01-03 06:00

影／400綿羊「閱兵」步伐回家 登上英媒

2020-01-02 15:31

高雄連3年PM2.5最高 屏東居次

2020-01-03 00:00

【祖孫之間】軟刺蝟／白花油

2020-01-03 06:00

Angelababy帽T搭紗裙揪可愛 和秀智、孫燕姿穿DIOR比美

2020-01-02 16:22

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

幾歲生日就送幾隻蝦！「蟹舞」超狂慶生 1月壽星獨享

2020-01-02 20:58

「帝王蟹天丼」霸氣開賣 全台6間門市都吃得到

2020-01-03 10:26

10分鐘賣22萬張 台鐵東部幹線秒殺

2020-01-03 00:00

連續15天買一送一！吉豚屋「合格套餐」幫考生祈福

2020-01-02 23:54

影／因應大陸武漢肺炎疫情疾管署雙管齊下加強檢疫

2020-01-02 19:20

年節送禮 「港式禮盒」傳統、喜氣又大方

2020-01-03 00:15

momo購物網2019年「10大熱銷品」！舒潔衛生紙、iPhone、Ariel洗衣膠囊再上榜

2020-01-02 16:11

香港曾赴武漢女子檢驗陰性 疾管署已向香港衛生防護中心確認

2020-01-02 20:10

蘇花改6日通 高公局估國5春節熱門段將更塞

2020-01-02 15:53

【我愛一個人煮-97】太陽臉／米粉三吃與鴨肉冬粉

2020-01-03 06:00

香雞排、珍珠奶茶穿上身 台味翻轉變潮味

2020-01-03 12:12

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top