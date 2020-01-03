許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

年節將屆，今年春節連假從小年夜開始放，民眾可利用多出假期安排行程。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

新的一年許多民眾已經摩拳擦掌，準備規劃連休假期，希望利用休假安排較長時間的旅行。今年春節連假不同於過往從除夕當天開始休假，爲改善春節塞車問題，行政院長蘇貞昌去年拍板定案，決定2020年春節假期從小年夜開始休假，一直到農曆初五才收假，而補假則是在過完年後的2月15日，讓民眾能透過7天假期分批返鄉，減少車流。

行政院長蘇貞昌去年4月表示今年春節連假首次從小年夜（23日）開始放，用補上班的方式挪假可以使假期連續，改善春節塞車問題，透過這種挪假方式未來將有機會春節連假放到10天，除了交通變得更通順，也方便國人安排休憩旅遊。

因此今年的春節連假從小年夜（23日）休至農曆初五（29日）結束，總共有7天假期，補假的部分則是挪至過年後的2月15日。春節也是今年最長的連續假期，民眾只要再請5天（1月20-22日、30-31日），就能獲得長達16天的連續假期。

除此之外，今年國定假日加上週休二日的休假日總計有115天，而3天以上連續休假的國定假日則有6個，包含：春節連假共7天、228紀念日共3天、清明節共4天、端午節共4天、中秋節共4天、雙十連假共3天。民眾也可在端午和中秋假期請假3天，獲得連續8天的假期，藉此好好返鄉休息。