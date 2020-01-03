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公總預估蘇花改初一南下塞 初四北上會塞到凌晨

2020-01-03 12:14聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

蘇花改即將於1月6日通車，通車後就立刻遇到農曆春節。公路總局第四區養護工程處交管中心預估，春節期間蘇花改全日車流量預估為1萬9000多輛次，南下車潮初一就開始塞，初四最塞，北上車潮預計從上午8時一路塞到凌晨，交管中心表示，民眾可以避開壅塞時間，利用別的時段上路。

公路總局第四區養護工程處交管中心分組長張芯瑋表示，農曆春節將是蘇花改通車後第一個遇到的連假，春節期間蘇花改南下車潮最大量出現在初一1萬9000多輛次，北上車潮預估最大量出現在初四，約2萬2000多輛次。

張芯瑋表示，預計初一車流尖峰時間會從早上4時就開始，持續到下午5時，初四則從上午8時持續到凌晨零時，建議民眾可避開這個時間。

交管中心也已經規畫多個管制措施。張芯瑋表示，將依據依據號誌，控制路廊車流運行，若主線車多紓解不及，將給予比較大的號誌週期，並在車流上游進行截流，避免車輛湧入蘇花路廊。另外，會擺放交通錐，引導車輛於路段上游可以行駛至要前往的路道，避免到下游擁擠。

此外，交管中心也已跟高公局進行橫向聯繫，張芯瑋表示，當高公局在坪林行控中心觀測到連續兩個五分鐘車流量達到200輛的時候，就會跟四工處的交控中心聯繫，啟動車流管制動態調整。當蘇花改第一段車流量多的時候，也會跟坪林行控中心聯繫，兩邊互相因應控制車流。

蘇花改1月6日通車，農曆春節是第一個連假。圖／本報資料照片
蘇花改1月6日通車，農曆春節是第一個連假。圖／本報資料照片
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蘇花改春節車潮

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