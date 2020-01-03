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助排便的番瀉苷產品 兩成六業者衛生標準有缺失

2020-01-03 11:57聯合報 記者羅真／台北即時報導

許多人求體態輕盈，會選購市售含有番瀉苷的食品幫助排便。衛福部食藥署與地方衛生局合作進行含番瀉苷產品稽查，結果顯示，兩成六的業者不完全符合食品良好衛生規範準則（GHP），順天本草股份有限公司也上榜。

食藥署去年間會同地方政府衛生局執行稽查專案，針對49家番瀉原料供應商、網購通路宣稱「輕盈、順暢」等字樣產品相關業者等，查核其GHP、食品業者登錄、番瀉原料使用情形及產品標示符合性等項目，並抽驗產品檢驗其番瀉苷含量。

食藥署表示，有兩成六的業者（13家）不完全符合GHP，其中包括順天本草股份有限公司彰化廠；一成二的業者（6家）登錄資料不完整，一家業者違規製成錠狀食品。四件產品標示不符規定，主要缺失是未依規定標示使用警語、成分標示未依含量多寡排序等。目前已令業者限期改正，改正前不得繼續販售。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，臨床上，番瀉苷被用來治療便秘，常見的副作用是腹痛、腹瀉，歐盟近年進一步指出這類化合物可能增加大腸直腸癌的風險，因此我國也針對食品作使用限量規範，產品所含番瀉苷的每日使用量不得達12毫克，同樣因此限制只能沖泡食用、不允許製成濃度較高的錠劑。

楊振昌表示，使用相關產品應晚上食用一次，一星期不得食用高於三次，如果需要更高劑量應諮詢醫師意見。另外，慢性腹瀉、腸阻塞、腸狹窄、乏力、炎症性結腸疾病、闌尾炎、不明原因腹痛伴隨水及電解質缺乏、嚴重脫水或慢性便祕者、孕婦、授乳婦女、未滿十歲兒童等族群不宜食用。

衛生局食藥署腹痛

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