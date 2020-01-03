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上午時段酒駕變多 交部呼籲別輕忽「隔夜醉」

2020-01-03 11:56聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

歲末年終，聚餐飲酒要特別留意。交通部指出，酒駕新制去年7月上路以來，整體酒駕案件數有下降，但上午6時至中午12時成為高酒駕時段，顯示不少民眾輕忽宿醉的危險性。醫師表示，以一個酒精代謝沒有問題的人來說，喝一瓶啤酒至少要休息一到一個半小時，不過，國人兩個人之中就有一個人有酒精代謝酵素缺損，因此飲酒更有風險。

交通部指出，根據內政部警政署資料顯示，去年7月酒駕新制上路後，取締件數由前一年7月份的8546件下降到去年同期的6615件，降幅達到22.6%。去年7月移送法辦件數為4849件，11月減少為4142件，降幅達14.6%。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，雖然如此，早上6時到12時的酒駕事件仍然不少，占各時段比率從11.8%上升到14.6%，顯示國人忽略隔夜醉的問題。呼籲民眾最好能夠充分休息，再開車會比較安全。

仁禾診所肝膽腸胃科醫師郭東恩表示，大家以為喝酒之後，睡一覺起來，酒就會退了，但假使攝取的酒精未達到充份代謝，可能會影響精神反應，也可能造成酒駕事故與遺憾。

隔夜醉的風險最開始是在歐美受到重視，郭東恩說，雖然國內目前沒有數據，但亞洲人的代謝基因相較歐美人差。以酒精代謝酵素缺損率來看，平均兩位國人中，有一位酒精代謝不如歐美人，因此可能比歐美人更有風險。

郭東恩說，若以一瓶330cc的啤酒來說，酒精克數為酒精濃度乘以cc數再乘以0.8，也就是約12到13克的酒精，若以一個酒精代謝良好的人來說，要代謝掉這個酒精約要一到一個半小時才可以，如果喝兩罐啤酒，則要三小時。

此外，酒精過量、酒精暴飲的程度，也超出大家想像，郭東恩說，依照攝入酒精量來看，喝五瓶啤酒其實就已經是暴飲，至少要休息半天，且即使測不到酒精濃度，也可能會影響反應能力。

台灣酒與社會責任促進會理事長吳克勤表示，不管是隔夜醉或者是冬令進補食用含酒精料理等，都可能最造成酒駕問題，希望透過持續宣導，加深民眾的認知，只要碰觸酒精後就不開車。

交通部道安會、台灣酒與社會責任促進會交通部道安會、醫師共同呼籲注重隔夜醉問題。記...
交通部道安會、台灣酒與社會責任促進會交通部道安會、醫師共同呼籲注重隔夜醉問題。記者董俞佳／攝影
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酒駕酵素醫師

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