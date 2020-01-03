台鐵西部幹線春節訂走21萬張 熱門時段自強號售完

台鐵局今天零時起開放春節假期西部幹線對號列車訂票，截至上午9時止，總計完成12萬7062筆、21萬9518張訂票。另外明天零時起開放實名制列車預定乘車票。

台鐵表示，請完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於1月5日上午9時重新釋出。

台鐵表示，1月22、23日及1月28、29日東線8班實名制列車，將於1月4日零時起開放國民身分證字號U或V開頭、108年12月1日前設籍於花蓮縣或台東人及上開兩者配偶及直系血親一親等得以實名制方式預訂乘車票。相關資料可參閱：台鐵局官網剩餘座位查詢功能。

台鐵截至上午9時車票預訂概況如下：

一、台北往台中、高雄方向：1月22日14時至1月23日17時及1月24日12時以後，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。

二、高雄、台中往台北方向：1月28日10-20時、1月29日9-17時，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。